Um milhão de pessoas já se inscreveram no Concurso Nacional Unificado. A marca foi alcançada nesta sexta-feira (26), de acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

As inscrições para o concurso foram abertas no dia 19 de janeiro e vão até o dia 9 de fevereiro. As taxas é de R$ 90 para os cargos de nível superior e de R$ 60 para o bloco de cargos de nível médio. O prazo para os candidatos solicitarem pedido de isenção da inscrição se encerra nesta sexta-feira.

Os 21 órgãos que aderiram ao chamado “Enem dos concursos” vão selecionar 5,9 mil candidatos com nível superior e 692 de nível médio. Há salários de até, aproximadamente, R$ 23 mil.

A realização da prova única está com data marcada para o dia 5 de maio. O governo estima que o concurso deve receber cerca de 3 milhões de inscritos.

Com 220 municípios da lista, a aplicação das provas será em 5.141 locais como escolas e prédios públicos. Em todo o país, será 77.242 salas e 46 candidatos por sala.

Blocos

A pessoa que fizer a inscrição vai disputar os novos postos de trabalho por blocos temáticos. São oito no total. Assim, os participantes vão concorrer a mais de um cargo, dentro da área escolhida.

A classificação, na prática, vai depender da exigência do diploma para a vaga. Ou seja, a graduação e especialidade vai ser o critério de corte dentro dos blocos. O candidato pode trocar de bloco ao longo do processo de inscrição. Veja os blocos:

Infraestrutura, Exatas e Engenharias (727 vagas)

Tecnologia, Dados e Informação (597 vagas)

Ambiental, Agrário e Biológicas (530 vagas)

Trabalho e Saúde do Servidor (971 vagas

Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (1.016 vagas)

Setores Econômicos e Regulação (359 vagas)

Gestão Governamental e Administração Pública (1.748 vagas)

Nível Intermediário (692 vagas)

Isenção

Os candidatos que tenham nome no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) não pagarão a taxa de inscrição. A isenção também vale para aqueles que cursam ou cursaram faculdade pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) ou pelo Programa Universidade para Todos (ProUni); assim como aqueles que realizaram transplante de medula óssea.

Para se inscrever, o candidato deve acessar sua conta no Gov.br. São aceitos todos os níveis de conta na plataforma (ouro, prata ou bronze). Os participantes vão precisar preencher os formulários e anexar os documentos exigidos no edital.

Dia da prova



Manhã (2h30 de prova)

Nível superior: provas objetivas de conhecimentos gerais (20 questões) + prova discursiva de conhecimento específico do bloco;

Nível médio: provas objetivas (20 questões) + redação.



Tarde (3h30 de prova)

Nível superior: provas objetivas de conhecimentos específicos (50 questões);

Nível médio: provas objetivas (40 questões).

Cronograma previsto para o Concurso Unificado:

19 de janeiro a 09 de fevereiro: inscrições;

05 de maio: aplicação das provas;

30 de julho: divulgação final dos resultados;

05 de agosto: início da convocação para posse e cursos de formação.

Outros concursos

O ano de 2024 começa com 9.116 novas vagas autorizadas, o maior número de postos abertos no Executivo desde 2009, quando a União selecionou 20,4 mil funcionários públicos, no segundo mandato do presidente Lula.

