Concurso Nacional Unificado: confira em que órgãos estão as vagas para nível médio

Concurseiros de todo o Brasil podem se inscrever até o dia 9 de fevereiro no Concurso Nacional Unificado (CNU), no qual serão oferecidas 692 vagas de nível médio para diversos órgãos da administração pública.

Mais de 500 mil brasileiros já se inscreveram para a prova desde que o período de cadastro foi aberto, na última sexta-feira, segundo informações do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

As provas serão realizadas em maio de 2024, em mais de 200 cidades. Entre os cargos em disputa para nível médio, os salários variam entre R$ 3,7 mil e R$ 8,4 mil. Confira:

Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): 300 vagas com salários entre R$ 3.741,84 e R$ 5.866,69;

Agente em Indigenismo | Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI): 152 vagas com salários entre R$ 6.499,57 e R$ 7.296,37;

Agente de atividades agropecuárias | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA): 100 vagas com salários entre R$ 7.436,29 e R$ 8.469,89;

Agente de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA): 100 vagas com salários entre R$ 7.436,29 e R$ 8.469,89;

Técnico de laboratório | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA): 40 vagas com salários entre R$ 7.436,29 e R$ 8.469,89.

Vagas por faixa salarial e nível de instrução

Com base no perfil dessas vagas, o Globo elaborou uma ferramenta que permite aos candidatos consultarem as opções por faixa salarial e nível de instrução - ou seja, se a exigência é de ensino médio ou curso superior.





Blocos temáticos do Concurso Nacional Unificado

Serão selecionados 6.640 servidores para 21 órgãos públicos, sendo que 5.948 posições são para quem tem graduação, e 692 são de nível médio. Há salários de até R$ 23 mil. Essas vagas estão divididas em oito blocos temáticos (área de atuação) que os candidatos podem se inscrever:

Infraestrutura, Exatas e Engenharias (727 vagas)

Tecnologia, Dados e Informação (597 vagas)

Ambiental, Agrário e Biológicas (530 vagas)

Trabalho e Saúde do Servidor (971 vagas)

Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (1.016 vagas)

Setores Econômicos e Regulação (359 vagas)

Gestão Governamental e Administração Pública (1.748 vagas)

Nível Intermediário (692 vagas)

As vagas foram divididas em oito blocos, sendo sete destinados a cargos de nível superior e um para nível médio. Cada um desses blocos terá cinco eixos temáticos.

Como funciona a divisão de vagas do "Enem dos concursos"?

No momento da inscrição, os candidatos deverão optar por uma das oito áreas de atuação. Depois, deverão indicar o cargo por ordem de preferência entre as vagas disponíveis no bloco escolhido. Ou seja, os participantes vão concorrer a mais de um cargo, dentro da área escolhida.

Concurso Nacional Unificado: como se inscrever?

Cada órgão definiu pesos diferentes para cada eixo temático. Ou seja, mesmo com as vagas agrupadas em um mesmo bloco, os conteúdos cobrados terão pesos diferentes dependendo do cargo selecionado.

