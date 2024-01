A- A+

BRASIL Concurso Nacional Unificado: conteúdo das provas surpreende cursinhos, que reorganizam aulas Edital do chamado 'Enem dos concursos' prioriza conhecimentos específicos e destoa do que foi exigido nas últimas seleções de servidores públicos no país

O Concurso Nacional Unificado — que visa preencher 6.640 vagas em 21 órgãos — surpreendeu pelo ineditismo de boa parte dos conteúdos que serão exigidos nas provas. Com o lançamento dos editais na última quarta-feira, cursinhos começam a reorganizar as aulas para abordar os temas do chamado “Enem dos concursos” que surpreenderam os candidatos.

O novo modelo da seleção permite que os participantes concorram a mais de um cargo dentro de uma área escolhida. As inscrições para o concurso público começam no próximo dia 19 e terminam em 9 de fevereiro. A prova será em 5 de maio.

As vagas foram divididas em oito blocos, sendo sete destinados a cargos de nível superior e um para nível médio. Cada um desses blocos terá cinco eixos temáticos.

Cada órgão definiu pesos diferentes para cada eixo temático. Ou seja, mesmo com as vagas agrupadas em um mesmo bloco, os conteúdos cobrados terão pesos diferentes dependendo do cargo selecionado.

O conteúdo voltado ao nível superior surpreendeu pela ausência de matérias que tradicionalmente fazem parte de concursos, afirma o professor do Gran Cursos conhecido como Marquinhos:

— Foi uma surpresa ver que matérias como língua portuguesa, informática, inglês e raciocínio lógico ficarão de fora.

No bloco voltado aos cargos de nível médio, a principal novidade é a exigência de conhecimentos de realidade brasileira, que envolvem temas como políticas públicas, direitos humanos, diversidade, inclusão e meio ambiente, esclarece Victor Dalton, fundador do Direção Concursos:

— Eu diria que o conteúdo programático é radicalmente diferente do que vimos nos concursos na última década. A parte de conhecimentos gerais é sem precedentes.





Além das provas objetivas, serão aplicadas questões discursivas aos candidatos. Aos de nível superior, a depender do bloco temático escolhido, a avaliação discursiva terá só uma questão. Metade da nota será voltada à análise do conteúdo e a outra metade, ao correto uso da língua portuguesa.

Os concorrentes para as vagas de nível médio realizarão uma redação semelhante à do Enem, baseada em tema apresentado na hora da prova.

A expectativa dos cursinhos era que houvesse predominância de disciplinas como matemática, direito constitucional e língua estrangeira, explica Erick Alves, professor do Em áudio:

— O conteúdo programático, por ser bem diferente da expectativa, deixa os candidatos em pé de igualdade. São disciplinas pouco estudadas.

A quatro meses da prova, os estudantes devem focar nas matérias de conhecimento específico dos blocos, orienta Antônio Batista, professor especialista em concursos:

— Sem uma boa pontuação nos assuntos específicos, o candidato não terá a menor chance. Outra prioridade é a redação. É preciso estar com a gramática em dia.

Além da prova, diversos cargos preveem uma fase de análise de títulos. Essa etapa será classificatória somente. Por isso, é importante que os candidatos tenham todos os documentos que comprovem suas titulações.

