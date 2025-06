A- A+

CNU Concurso Nacional Unificado: governo divulga autorização de 2.021 vagas da segunda edição do certame Só no INSS são 300 vagas

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicou, nesta terça-feira, as autorizações para o preenchimento de 2.021 vagas da segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU).



O certame, modelo inovador de seleção para o serviço público federal, prevê 3.652 vagas distribuídas entre 36 órgãos da administração pública, sendo 300 delas para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A previsão é que a banca seja divulgada até o fim deste mês de junho. O edital será publicado em julho, quando também ocorrerá a abertura das inscrições.

Veja a lista completa de órgãos e números de vagas:

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos: 500 vagas + cadastro de reserva

Comando da Marinha: 140 vagas

Comando do Exército: 131 vagas

Hospital das Forças Armadas (HFA): 130 vagas

Comando da Aeronáutica: 90 vagas

Agência Nacional de Mineração (ANM): 80 vagas

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC): 70 vagas

Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro): 65 vagas

Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA): 64 vagas

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP): 66 vagas

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN): 60 vagas

Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI): 50 vagas

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL): 50 vagas

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT): 50 vagas

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ): 30 vagas

Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA): 33 vagas

Ministério das Cidades (MCID): 15 vagas

Imprensa Nacional (IN): 14 vagas

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA): 14 vagas

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS): 20 vagas

Agência Nacional do Cinema (ANCINE): 20 vagas

Ministério do Turismo (MTUR): 8 vagas

Segunda edição do CNU

A segunda edição do Concurso Nacional Unificado vai ofertar 3.652 vagas, sendo 2.844 para cargos de nível superior e 508 para nível intermediário. Desse total, 2.480 vagas serão de provimento imediato e 1.172 destinadas para formação de cadastro reserva. As oportunidades estarão distribuídas em 36 órgãos federais.

Os cargos serão organizados em nove blocos temáticos, permitindo que o candidato se inscreva para mais de um cargo dentro do mesmo bloco e defina sua ordem de preferência. As provas serão aplicadas em 228 municípios de todas as regiões do país.

Como se preparar?

Professores de cursos preparatórios destacam pontos-chave sobre o conteúdo esperado, estratégias de estudo e expectativas para o certame.

Letícia Bastos, professora do Gran Concursos, acredita que o conteúdo seguirá a base tradicional da área:

— O concurso para nível superior do INSS deve ter como base Direito Previdenciário, com foco no Regime Geral, benefícios e contribuições, além de Direito Administrativo, Constitucional, Ética no Serviço Público, Informática, Raciocínio Lógico e atualidades.

Segundo ela, a estrutura deve manter o formato do CNU, com provas objetivas e discursivas técnicas e diretas.

Nubia Oliveira, coordenadora do Estratégia Concursos, destaca a importância de observar o bloco ao qual o INSS será vinculado:

— Considerando a formação original de blocos do CNU, o INSS deve entrar no bloco 5, voltado a Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Nessa lógica, o candidato deve priorizar matérias desse eixo temático.

Ainda assim, ela alerta:

— É impossível pensar em um concurso do INSS sem incluir o Direito Previdenciário.

Letícia Bastos recomenda uma abordagem combinada para quem deseja começar a se preparar desde já:

— Mesmo sem ter participado do CNU 1, o candidato pode usar os conteúdos dos últimos concursos do INSS e o modelo do CNU como base. Resolver provas anteriores e manter revisões regulares são estratégias fundamentais.

Nubia Oliveira também defende uma preparação estruturada e abrangente:

— O aluno deve incluir em seu planejamento as disciplinas comuns a todos os blocos, como Políticas Públicas, Ética e Integridade, Administração Pública Federal, Finanças Públicas, Diversidade e Inclusão, e os Desafios do Estado de Direito.

Ela complementa:

— Para os conhecimentos específicos, é prudente focar desde já em Direito Previdenciário, Legislação Previdenciária e Direitos Humanos, que são praticamente certas no edital.

Expectativas e oportunidades

Letícia Bastos aponta que a expectativa para o certame é alta, dado o histórico de carência de servidores no INSS.

— O órgão não realiza concurso para analista há mais de uma década. A entrada no CNU amplia o alcance da seleção e valoriza o mérito técnico — avalia Leticia, completando: — É uma oportunidade excelente para quem busca estabilidade e quer atuar em um órgão estratégico do governo federal.

Nubia Oliveira compartilha dessa visão otimista.

— A expectativa é que sejam nomeados, pelo menos, os 300 aprovados nas vagas imediatas, mas é provável que haja um amplo cadastro de reserva — diz.

Ela finaliza, destacando:

— Já temos confirmadas vagas para serviço social, psicologia, fisioterapia e terapia ocupacional, e outras áreas ainda podem ser incluídas.

Aplicação das provas

O CPNU 2 contará com dois dias de aplicação de provas:

1º dia (05/10/2025): Provas objetivas para todos os candidatos inscritos;

2º dia (07/12/2025): Provas discursivas, exclusivas para os candidatos habilitados na primeira fase e convocados para a segunda etapa.

Cronograma previsto do CNU 2

Edital e inscrições: julho de 2025

Prova objetiva: 5 de outubro de 2025

Prova discursiva (2ª fase): 7 de dezembro de 2025

Resultado final: fevereiro de 2026

