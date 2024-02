A- A+

enem dos concursos Concurso Nacional Unificado: governo divulga perfil socioeconômico dos candidatos As provas serão aplicadas em 5 de maio, em 220 cidades brasileiras

O governo divulga na tarde desta sexta-feira as informações sobre o perfil dos candidatos no Concurso Nacional Unificado, o chamado 'Enem dos concursos'.

Serão informados os números de inscrições solicitadas e as confirmadas, bem como os dados de gênero e raça, a quantidade de pessoas com deficiência no certame e também de pessoas indígenas.

Ao todo, mais de 2,65 milhões de pessoas demonstraram interesse na realização das provas, mas nem todos finalizaram o pagamento da taxa.

As provas serão aplicadas em 5 de maio, em 220 cidades brasileiras. Todas as unidades federativas vão receber o exame para a seleção dos novos servidores. Haverá questões objetivas de conhecimentos gerais e específicos, bem como questões dissertativas por área de atuação.

Os salários iniciais variam de cerca de R$ 4 mil a quase R$ 23 mil, e os servidores começam a ser convocados já em agosto. A perspectiva é que esse modelo de concurso público pode ser feito a cada dois anos.

Com 220 municípios recebendo a prova, a aplicação será feita em 5.141 locais como escolas e prédios públicos. Em todo o país, serão 77.242 salas e 46 candidatos por sala.

Veja também

Europa Reino Unido reduz teto do preço de energia ao menor nível desde início da guerra da Ucrânia