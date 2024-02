A- A+

ENEM DOS CONCURSOS Concurso Nacional Unificado: inscrições terminam hoje (8). Veja como escolher cargos e fazer a sua Com 220 municípios da lista, a aplicação das provas será em 5.141 locais como escolas e prédios públicos

O Concurso Nacional Unificado encerra o período de inscrição nesta sexta-feira, às 23h59. O governo espera o concurso tenha cerca de 2 milhões de participantes. É um recorde de inscritos para qualquer concurso público realizado no país, segundo informações do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI).

O chamado “Enem dos concursos” vai selecionar 6.640 vagas para 21 órgãos federais. Para os cargos de nível superior, a taxa de inscrição é de R$ 90, enquanto para o bloco de cargos de nível médio o valor é de R$ 60. O período de pedido de isenção já foi encerrado.

Como escolher cargos?

Serão selecionados 6.640 servidores para 21 órgãos públicos. Para ajudar os candidatos a escolherem a vaga mais adequada a seu perfil, O Globo lançou ferramenta que permite buscar as opções por faixa salarial e nível de renda (ou seja, se há exigência de formação superior ou só ensino médio).

Como se inscrever?

Para fazer a inscrição, é preciso ter uma conta gov.br, que pode ser feita por qualquer pessoa com CPF pelo aplicativo ou pelo site gov.br. As inscrições são feitas no site https://cpnu.cesgranrio.org.br/login.

Com aplicação das provas (veja abaixo) em todos os estados e no Distrito Federal, em um só dia, o governo quer descentralizar o acesso aos certames do funcionalismo federal. A lista de municípios vai de Pelotas (RS) a Breves, na Ilha do Marajó (PA).

Os salários iniciais variam de cerca de R$ 4 mil a quase R$ 23 mil, e os servidores começam a ser convocados já em agosto. A perspectiva é que esse modelo de concurso público pode ser feito a cada dois anos.

Onde serão as provas?

Com 220 municípios recebendo a prova, a aplicação será feita em 5.141 locais como escolas e prédios públicos. Em todo o país, serão 77.242 salas e 46 candidatos por sala.





Divisão por blocos

No momento da inscrição, os candidatos devem optar por uma das oito áreas de atuação (veja abaixo). Depois, deverá indicar o cargo por ordem de preferência entre as vagas disponíveis no bloco escolhido.

Ou seja, os participantes vão concorrer a mais de um cargo, dentro da área escolhida. A classificação, na prática, vai depender da exigência do diploma para a vaga, a depender da vaga. O candidato que já fez a inscrição pode trocar de bloco até amanhã.

Quais os blocos?

Infraestrutura, Exatas e Engenharias (727 vagas)

Tecnologia, Dados e Informação (597 vagas)

Ambiental, Agrário e Biológicas (530 vagas)

Trabalho e Saúde do Servidor (971 vagas

Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (1.016 vagas)

Setores Econômicos e Regulação (359 vagas)

Gestão Governamental e Administração Pública (1.748 vagas)

Nível Intermediário (692 vagas)

Onde os novos servidores vão trabalhar?

O “Enem dos concursos”, prevê uma ampla distribuição das locais de trabalho para os novos servidores. Todas as 26 capitais, Brasília e algumas cidades do interior dos estados são citadas no edital, a depender das vagas e da necessidade dos órgãos.

Dia da prova

Manhã (2h30 de prova)

Nível superior: provas objetivas de conhecimentos gerais (20 questões) + prova discursiva de conhecimento específico do bloco;

Nível médio: provas objetivas (20 questões) + redação.

Tarde (3h30 de prova)

Nível superior: provas objetivas de conhecimentos específicos (50 questões);

Nível médio: provas objetivas (40 questões).

Cronograma previsto para o Concurso Público Nacional Unificado

19 de janeiro a 09 de fevereiro: inscrições;

05 de maio: aplicação das provas;

30 de julho: divulgação final dos resultados;

05 de agosto: início da convocação para posse e cursos de formação.

