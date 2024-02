Concurso Nacional Unificado: mais de um milhão de candidatos ainda precisam pagar inscrição

A- A+

As inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado foram encerradas na sexta-feira, só que, do total de inscritos, 1,28 milhão de pessoas ainda não pagaram a taxa que valida a adesão à seleção. O prazo para o pagamento termina no próximo dia 16.

O 'Enem dos Concursos' encerrou o período de inscrições com 2,65 milhões de inscritos, um recorde histórico, segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

A ministra Esther Dweck lembra que a inscrição final depende do pagamento da taxa:

- Então vale o alerta ao pessoal que já se inscreveu e ainda não pagou.

A ministra celebrou o número expressivo de candidatos inscritos:

- Estamos felizes pelo sucesso dessa inovação no serviço público que é o Concurso Nacional Unificado. Vamos agora construir um serviço público com a cara do Brasil!.

As taxas custam R$ 60 (para cargos de nível médio) e R$ 90 (funções que exigem nível superior). O pagamento é feito por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU), que pode ser paga no banco ou via Pix, com QR Code.

A seleção vai preencher 6.640 vagas, em 21 órgãos públicos federais (órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional). A prova será aplicada no dia 5 de maio, em 220 cidades do país.

No Estado do Rio, 11 cidades receberão as avaliações: além da capital, Belford Roxo, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Niterói, Nova Iguaçu, Petrópolis, São Gonçalo, São João do Meriti e Volta Redonda.

