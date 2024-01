Concurso Nacional Unificado: meio milhão de pessoas têm isenção aceita

A- A+

Meio milhão de pessoas tiveram o pedido de isenção aceito para o Concurso Nacional Unificado, de acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). A taxa de inscrição terminou na última sexta-feira (26).

As inscrições para o concurso foram abertas no dia 19 de janeiro e vão até o dia 9 de fevereiro. As taxas é de R$ 90 para os cargos de nível superior e de R$ 60 para o bloco de cargos de nível médio.

Os 21 órgãos que aderiram ao chamado “Enem dos concursos” vão selecionar 5,9 mil candidatos com nível superior e 692 de nível médio. Há salários de até, aproximadamente, R$ 23 mil.

A realização da prova única está com data marcada para o dia 5 de maio. O governo estima que o concurso deve receber cerca de 3 milhões de inscritos.

Com 220 municípios da lista, a aplicação das provas será em 5.141 locais como escolas e prédios públicos. Em todo o país, será 77.242 salas e 46 candidatos por sala.

Veja também

vice-presidente do Brasil Alckmin defende maior presença do BNDES e do FGE em operações de crédito do País