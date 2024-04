A- A+

brasil Concurso Nacional Unificado: saem horários das provas. Veja guia de estudos na reta final Falta um mês para as provas, que serão no dia 5 de maio, em dois turnos, manhã e tarde. Roteiro traz passo a passo para otimizar o tempo de estudos

Falta exatamente um mês para as provas do Concurso Nacional Unificado, que serão realizadas em 5 de maio. Nesta sexta-feira (5), o governo federal divulgou os horários das provas, que serão aplicadas em dois turnos, de manhã e de tarde, para todos os candidatos, às 9h e às 14h30.

Apelidado de Enem dos Concursos, pelo seu gigantismo, a seleção já tem mais de 2 milhões de inscritos e terá provas aplicadas em 228 cidades do país. E, na reta final, os candidatos precisam traçar suas estratégias para os estudos.

O Globo ouviu especialistas e preparou um guia para otimizar o tempo de quem almeja uma vaga no serviço público. Veja abaixo o detalhe das provas e um roteiro e estudos:

Quando serão as provas?

As provas serão realizadas no dia 5 de maio, um domingo, em dois turnos.

Manhã

Abertura dos portões: 7h30 (horário de Brasília)

Fechamento dos portões: 8h30min

Início das provas: 9h

Término das provas: 11h30min

Provas

Ensino Superior (blocos 1 a 7): 20 questões objetivas (múltipla escolha) sobre conhecimentos gerais e uma questão dissertativa de conhecimento específico.

Ensino Médio (bloco 8): 20 questões objetivas (múltipla escolha) sobre conhecimentos gerais e redação

Tarde

Abertura dos portões: 13h (horário de Brasília)

Fechamento dos portões: 14h

Início das provas: 14h30min

Término das provas: 18h

Provas

Ensino Superior (blocos 1 a 7): 50 questões objetivas (múltipla escolha) sobre conhecimentos específicos, sendo uma prova diferente para cada bloco temático.

Ensino Médio (bloco 8): 40 questões objetivas (múltipla escolha)

Provas

Ensino Superior (blocos 1 a 7): 50 questões objetivas (múltipla escolha) sobre conhecimentos específicos, sendo uma prova diferente para cada bloco temático.

Ensino Médio (bloco 8): 40 questões objetivas (múltipla escolha)

Como estudar?

O Globo preparou dois roteiros: um para quem está se dedicando 100% ao concurso e pode dedicar mais tempo aos estudos; outro para quem está trabalhando e precisa conciliar o preparo para as provas com a rotina de trabalho.

A regra geral é de que os candidatos precisam estudar provas anteriores da Cesgranrio, banca organizadora do certame. O professor de Português do Colégio e Curso ZeroHum Diones Martins explica que assim os candidatos podem ter uma noção sobre o estilo das provas.

Há uma tendência de que sejam questões que valorizem mais a interpretação de textos.

Plano de dedicação exclusiva aos estudos

Segundo Eduardo Cambuy, professor do curso Gran, mesmo para quem tem mais tempo disponível e está se dedicando 100% para o concurso, estudar de forma concentrada e focada é crucial.

Ele lembra que o edital define o peso na prova de cada eixo de disciplinas de acordo com o bloco temático da vaga pretendida pelo candidato. Mas, para saber o que a banca prioriza, é preciso refazer provas anteriores.

O professor recomenda um período de seis a sete horas de estudo por dia, distribuídas em blocos ao longo do dia. O importante é evitar longos períodos de estudo contínuo, priorizando intervalos para descanso e assimilação do conteúdo.

– Nesses últimos 30 dias, é preciso praticar muito redação. Esse é o momento de colocar em prática o conteúdo que o candidato absorveu, treinar modelos, estrutura, conexões, argumentação, dar um gás na redação – complementa.

Passo a passo

Divida o tempo disponível de estudo em blocos de três horas pela manhã, tarde e noite, garantindo intervalos para evitar fadiga mental. Dê prioridade aos eixos com maior peso no edital, ajustando o foco de estudo de acordo com a relevância de cada tema. Reserve os finais de semana para revisões, resolução de questões e simulados, mantendo um equilíbrio entre estudo e descanso.

Plano para quem precisa conciliar com o trabalho

Para aqueles que trabalham ou estão na faculdade e contam com cerca de duas horas por dia para dedicar aos estudos, o plano deve ser mais estratégico. Bruno Bezerra, professor do Estratégia Concursos, recomenda foco na eficiência do estudo, utilizando materiais encurtados e priorizando a resolução de questões.

– Para os candidatos conseguirem essa eficiência máxima, é importante buscar conteúdos resumidos, como os PDF simplificados. Ou então adotar a estratégia de focar nos assuntos que a banca costuma cobrar mais, no caso da Censgranrio, são muitas questões associadas ao estudo da teoria.

Ele sugere aproveitar no máximo qualquer “tempo livre”, seja uma espera de consulta médica, um intervalo de almoço, é preciso sempre ter em mãos algum material de revisão.

– Com duas horas por dia, de segunda a sexta, esse candidato pode separar uma hora e meia (por dia) para o estudo da teoria, seja por um material escrito, PDF ou por videoaula, e trinta minutos para resolução de questões. E para esse pessoal, o final de semana é imprescindível. Eles têm que buscar fazer o máximo de estudo possível – elucida.

Passo a passo

Separe uma hora e meia por dia para o estudo da teoria e 30 minutos para a resolução de questões. Aproveite os finais de semana para revisões intensivas, simulados e treino de Redação, mantendo um equilíbrio entre estudo e descanso.

Para otimizar o tempo

Estudar durante o transporte, seja em ônibus, metrô ou mesmo no carro, é estratégia recorrente entre os concurseiros. Especialistas sugerem, nesses casos, recorrer a plataformas que retenham mais a atenção.

– Áudios são excelentes para transporte público e deslocamentos: áudios de aulas, áudios de revisão de leis, áudios do próprio candidato. Ele pode se gravar para memorizar. Fazer questões por celular também é uma boa opção para quem passa muito tempo no transporte público – finaliza Eduardo Cambuy.

Equilíbrio

Anna Filippo, psicóloga clínica, destaca a importância do equilíbrio entre estudo e descanso para preservar a saúde mental durante a preparação para o concurso. Ela enfatiza a necessidade de uma rede de apoio adequada e a manutenção de hábitos saudáveis, como alimentação balanceada, sono regular e prática de exercícios físicos.

Daniel Oliveira, psicanalista, reforça a importância de momentos de descontração e lazer para aliviar o estresse e manter o equilíbrio emocional. A preparação eficaz combina esforços de estudo com momentos de bem-estar, segundo ele.

– É importante ter uma rede de apoio adequada. Nesse sentido, alguns familiares e amigos que possam compreender este momento são bem-vindos – destaca.

