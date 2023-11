A- A+

Oportunidade Concurso nacional unificado: saiu a banca. Como são as provas da Cesgranrio? O que estudar? Fundação foi escolhida para realizar o primeiro exame no novo modelo do governo Lula. Professores dão dicas

A Fundação Cesgranrio foi anunciada como a banca organizadora que vai promover o Concurso Nacional Unificado, apelidado de 'Enem dos concursos', para preencher 6.640 vagas em 21 órgãos da administração federal. A Fundação ficará responsável por elaborar e aplicar as provas, simultaneamente, em 180 cidades do país.

Conhecida a banca, professores especializados em concursos públicos respondem: o que esperar das provas? Que conteúdos devem ser cobrados? O edital com todos os detalhes precisa ser publicado até 20 de dezembro, com requisitos para os cargos, incluindo salários e conteúdo programático, formas de inscrição, critérios de seleção, data e local das provas.

Mas os interessados já podem ir se organizando para o concurso, que será realizado até março de 2024. A expectativa do ministério é que até agosto de 2024 os servidores já sejam alocados em suas áreas e funções. A validade do concurso será de dois anos, prorrogáveis por mais dois.

O que esperar das provas?

Com a banca organizadora escolhida, alguns especialistas dos cursos que mais aprovam candidatos opinam sobre o que esperar das provas.

Victor Dalton, fundador do Direção Concursos, definiu a Cesgranrio como "uma banca moderna", que está acostumada a realizar concursos para o BNDES e para a Petrobras. Segundo ele, o grupo costuma valorizar o raciocínio, com grandes enunciados.

Qual deve ser a nota de corte?

Marcos Brito, diretor pedagógico da Degrau Cultural no Rio de Janeiro, afirma que a banca Cesgranrio "é uma banca sem muitas pegadinhas, bem direta".

- É um nível mediano. Em seus concursos, as notas de corte costumam ser altas. A banca costuma explorar bastante todos os tópicos do edital, sem mergulhar em dois ou três assuntos.

Advogado especialista em Administração Pública e professor de cursos, Alexandre Prado diz que a escolha da Fundação Cesgranrio surpreendeu os candidatos, porque a banca reduziu a participação nos certames públicos há uma década.

Qual será o perfil das questões?

No entanto, em 2021, realizou o maior concurso do país, com 1,6 milhão de candidatos, para o Banco do Brasil.

– E justamente, nesses últimos dez anos, tivemos uma mudança na forma de abordagem das questões. Logo, as questões das provas anteriores da banca Cesgranrio não servirão de parâmetro para as questões das provas do Concurso Nacional Unificado.

O professor de Português do Colégio e Curso Zerohum Wellington Malta ressalta que, com a escolha da Cesgranrio para a realização do concurso, os candidatos já podem ter uma noção sobre a formatação das provas.

Como estudar?

Um exemplo é a tendência de questões que busquem mais a parte da interpretação.

– Por mais que possa haver referências ao perfil da banca, como é uma nova proposta de concurso, é necessário que se espere a publicação do primeiro edital a fim de que haja um parâmetro real para os estudos. Por enquanto, resta aos candidatos estudar as disciplinas comuns nos concursos e resolver questões da Cesgranrio.

Complexidade em Exatas, casos concretos no Direito

Os especialistas lembram ainda que, em virtude das declarações dos gestores do Concurso Nacional Unificado, as provas aplicadas serão diferentes das "decorebas" e fugirão do aspecto puramente legalista.

Os professores destacam ainda a complexidade de altíssimo nível imposto pela Cesgranrio nas questões de conhecimento da área de Exatas. E esperam que, quanto às questões de legislação e Direito, haja uma cobrança mais interpretativa da aplicação a casos concretos.

Procurada, a Fundação Cesgranrio disse que não pode comentar a respeito da questão.

Confira o cronograma divulgado pelo governo

A adesão dos órgãos que aderiram ao concurso foi realizada até dia 29 de setembro;

O edital do concurso tem previsão de publicação até o dia 20 de dezembro;

As provas têm data estimada de realização em 25 de fevereiro de 2024. Essa etapa será dividida em dois momentos, no mesmo dia: provas objetivas com uma estrutura comum para todos os candidatos e aplicação de provas específicas e dissertativas com base em blocos temáticos;

Os candidatos para Trabalho e Previdência farão a mesma segunda prova, por exemplo; já os candidatos para Administração e Finanças Públicas, outra.

Os resultados gerais da primeira fase serão divulgados até o fim de abril de 2024.

Os cursos de formação devem iniciar entre junho e julho do próximo ano.

O candidato pagará uma única inscrição e poderá concorrer a várias vagas dentro da mesma área. A seleção para os cargos dependerá da pontuação alcançada nas provas.

A expectativa é que a inscrição fique em torno de R$ 100, com isenção para candidatos da baixa renda, assim como para beneficiários do Bolsa Família.

Orientações aos participantes

Em guia divulgado em agosto, o MGI apontou alguns pontos que devem ser observados pelos participantes:

Somente será permitida uma solicitação de inscrição por Cadastro de Pessoa Física (CPF). Não será permitido ao candidato realizar mais de uma solicitação de inscrição;

Cada área estabelecerá seus critérios para a admissão dos interessados, assim como necessidade de etapas posteriores à realização das provas e os conhecimentos exigidos;

Um edital unificado reunirá as seleções para diversos órgãos governamentais;

O candidato deverá procurar especificamente pelo setor que o interessa, para realizar a inscrição, de valor único;

A validade do concurso será de dois anos, prorrogáveis por mais dois anos. A decisão será tomada a partir de solicitação do órgão e posterior aprovação do MGI;

O cálculo para número de vaga em cada setor será consolidado após 31 de maio de cada ano, quando o MGI elenca todas as solicitações de concurso e de provimento de cargos recebidas.

Confira os 21 órgãos que aderiram ao 'Enem dos concursos:

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ)

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)

Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA)

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)

Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação (MCTI)

Ministério dos Direitos Humanos (MDH)

Ministério da Educação

Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai)

Ministério da Saúde (MS)

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP)

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc)

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Advocacia Geral da União (AGU)

Ministério dos Povos Indígenas (MPI)

Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO)

Ministério da Cultura (MinC)

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)

