BRASIL Concurso Nacional Unificado terá vagas para ensino médio e superior, com salários de até R$ 22,9 mil Edital está previsto para 20 de dezembro e as provas devem ocorrer até março de 2024

Os 21 órgãos que aderiram ao Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), chamado de "Enem dos Concursos", vão selecionar majoritariamente candidatos de nível superior. Das 6.640 vagas previstas, 5.948 são para quem tem graduação, e 692 são de nível médio, de acordo com dados obtidos pelo Globo.

O maior salário inicial previsto será de R$ 22,9 mil (bruto) para 900 novos auditores-fiscais do trabalho. Já o menor salário previsto será para analistas técnicos-administrativos, com mais de 300 vagas. A faixa salarial para esse grupo varia entre R$ 5.488,70 a R$ 6.255,90, a depender da formação extra (doutorado ou mestrado, por exemplo) ou gratificações.

A estimativa de salários é feita com base nos dados atualizados de servidores atualmente na ativa. As provas serão realizadas simultaneamente em 180 cidades do Brasil para seleção dos novos servidores. No total, são cargos para 21 órgãos federais.

Pelo cronograma inicial do governo, o edital do concurso deve ser publicado em 20 de dezembro e as provas devem ocorrer até março de 2024. A Fundação Cesgranrio será responsável pela aplicação da prova. O edital terá os requisitos para os cargos, conteúdo programático, formas de inscrição, critérios de seleção, data e local das provas.

Aplicação descentralizada

Com aplicação simultânea de provas em todos os estados e no Distrito Federal, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), comandado por Esther Dweck, quer descentralizar a realização dos concursos.

A lei de cotas raciais será cumprida no concurso. A validade do concurso será de dois anos, prorrogáveis por mais dois.



Para justificar o concurso unificado, o governo fala em "igualdade de oportunidades" no acesso aos cargos públicos, bem como em "zelar pelo princípio da impessoalidade" na seleção dos candidatos em todas as fases e etapas do certame.

Nível médio (número de vagas)

Agente de atividades agropecuárias (100)

Agente de Inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal (100)

Técnico de Laboratório (40 )

Agente em Indigenismo (152)

Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas (300)

Nível superior (número de vagas)

Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (150 )

Analista de Infraestrutura (300)

Analista Técnico de Políticas Sociais (360)

Analista em Tecnologia da Informação (300 )

Analista Técnico-Administrativo (190)

Economista (27 vagas)

Psicólogo (2)

Estatístico (12)

Técnico em Comunicação Social (10)

Técnico em Assuntos Educacionais (2)

Arquivista (16)

Arquiteto (14)

Engenheiro (68)

Bibliotecário (4)

Contador (5)

Médico (20)

Analista de Comércio Exterior (50)

Analista Técnico-Administrativo (50)

Economista (10)

Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários (30)

Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia (40)

Auditor-fiscal federal agropecuário (200)

Analista em Ciência e Tecnologia (40)

Tecnologista (40)

Analista Administrativo (137)

Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário (446)

Engenheiro Agrônomo (159)

Analista em Ciência e Tecnologia (296)

Analista Técnico de Políticas Sociais (40)

Analista Técnico de Políticas Sociais (70)

Indigenista Especializado (152)

Administrador (26)

Antropólogo (19)

Arquiteto (1)

Arquivista (1)

Assistente Social (21)

Bibliotecário (6)

Contador (12)

Economista (24)

Engenheiro (20)

Engenheiro Agrônomo (31)

Engenheiro Florestal (2)

Estatístico (1)

Geógrafo (4)

Psicólogo (6)

Sociólogo (12)

Técnico em Assuntos Educacionais (2)

Técnico em Comunicação Social (10)

Tecnologista (220)

Analista Técnico Administrativo (100)

Analista Técnico de Políticas Sociais (30)

Auditor-Fiscal do Trabalho (900)

Analista Administrativo (15)

Especialista em Previdência Complementar (25)

Especialista em Regulação de Saúde Suplementar (35)

Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas (275)

Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas (312)

Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas (8)

Administrador (154)

Arquiteto (5)

Arquivista (2)

Analista Técnico-Administrativo (90)

Contador (47)

Economista (35)

Engenheiro (18)

Estatístico (7)

Médico (3)

Psicólogo (10)

Técnico em Assuntos Educacionais (20)

Técnico em Comunicação Social (9)

Analista Técnico-Administrativo (30)

Analista Técnico-Administrativo (45)

Economista (15)

Analista Técnico-Administrativo (50)

Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais (50)

