ECONOMIA Concurso Nacional Unificado: termina nesta sexta (26) o prazo para pedir isenção da inscrição Prazo geral para se inscrever no maior certame do país termina dia 9 de fevereiro

Quem vai pedir isenção na taxa de inscrição do Concurso Nacional Unificado deve se apressar. O prazo de solicitação termina hoje. São 6.640 vagas — sendo 692 para nível médio e 5.948 para ensino superior — distribuídas em oito blocos temáticos. O prazo geral para se inscrever terminará no dia 9 de fevereiro.

As taxas de inscrição custam R$ 60 para vagas de nível médio; e R$ 90 para vagas de nível superior. Estarão isentos os candidatos que integram o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), assim como os que cursam ou cursaram faculdade pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) ou pelo Programa Universidade para Todos (ProUni), além de candidatos que realizaram transplante de medula óssea.

Segundo o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), o candidato que prestar informação falsa sobre a isenção estará sujeito a cancelamento da inscrição e exclusão do certame. Se a falsidade for constatada após a homologação dos resultados, o candidato poderá ser excluído da lista de aprovados ou ter o ato de nomeação declarado nulo.

O prazo para o candidato receber resposta se teve ou não a isenção aceita é de três dias úteis, contando a partir do dia útil seguinte ao da inscrição. No caso de indeferimento, há espaço para contestação e recursos. Todo o processo ocorre de forma virtual e automatizada, no ambiente on-line de inscrições.

Pedido de isenção

Os candidatos que planejam solicitar isenção da taxa contam com um espaço no ambiente do formulário on- line para anexar arquivos que comprovem a condição que garante a dispensa do pagamento. O requerente deve anexar os comprovantes no momento da inscrição.

Os editais dos oito blocos temáticos estabelecem que somente serão aceitos documentos no formato PDF, PNG ou JPG, no tamanho máximo de 2MB.

Os candidatos poderão se inscrever para mais de um cargo, desde que estejam no mesmo bloco temático. A prova será realizada no dia 5 de maio e contará com avaliações objetivas específicas e dissertativas, por área de atuação.

Para se candidatar, os interessados deverão acessar a plataforma Gov.br. A prova será aplicada em 220 cidades, localizadas em todas os estados e, também, no Distrito Federal.



Tire suas dúvidas

Quando serão aplicadas as provas?

Em 5 de maio. O resultado final será anunciado em 30 de julho, e o início das convocações ocorrerá em 5 de agosto.

Quanto custa a inscrição?

As taxas custam R$ 60 para as vagas de nível médio; e de R$ 90 para as de nível superior. Haverá isenção para candidatos da baixa renda inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), assim como para beneficiários do Bolsa Família.

Como fazer a inscrição?

Os candidatos deverão optar, já no momento da inscrição, por uma das oito áreas de atuação, além de indicar os cargos por ordem de preferência entre os disponíveis na categoria escolhida. O candidato poderá concorrer a todos os cargos dentro de um bloco temático.

Poderei me candidatar a vagas em diferentes blocos?

Não será possível se candidatar para vagas em blocos diferentes, já que a lógica do concurso é agrupar postos em áreas correlatas.

Ou seja, os participantes vão concorrer a mais de um cargo, dentro do bloco temático selecionado. A aprovação ocorrerá conforme a indicação de preferência do candidato, e ele será alocado da maior à menor preferência, caso tenha nota suficiente.

Como ser aprovado e continuar no meu estado?

Não será possível escolher preferência geográfica, apenas de vagas. Para permanecer no mesmo estado, o candidato deverá atentar se as vagas dentro do bloco escolhido são, majoritariamente, voltadas para sua região.

Qual será a validade da prova?

A validade do certame, que estava prevista para dois anos, foi modificada para um ano, podendo ser prorrogada por mesmo período, caso o governo federal avalie a necessidade. A ideia é que a realização do “Enem dos Concursos” seja mais frequente, informam fontes no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Onde serão aplicados os testes?

As provas serão aplicadas em 220 cidades, em 5.141 locais. Serão alocados 46 candidatos por sala. Cerca de 350 mil pessoas atuarão na aplicação das provas.

Qual a novidade no cadastro de reserva?

O governo federal informou que as pessoas no cadastro de reserva do Concurso Nacional Unificado poderão ser convocadas para contratações temporárias em ministérios e órgãos. Ainda assim, o candidato será mantido no cadastro.

Como será no dia das provas?

Aos candidatos de nível superior, no bloco matutino, com duração de 2h30, serão aplicadas as provas objetivas de conhecimentos gerais, com 20 questões. Junto, será entregue uma prova discursiva de conhecimento específico do bloco. No bloco vespertino, com duração de 3h30 e 50 questões, serão cobrados conhecimentos específicos, em questões objetivas.

Aos candidatos de nível médio, no bloco matutino, com duração de 2h30, serão aplicadas as provas objetivas de conhecimentos gerais, com 20 questões. Junto, será entregue uma redação a ser escrita. O bloco vespertino terá duração de 3h30 e 40 questões objetivas.

Resolvi fazer a prova. Como me preparar?

A pouco menos de três meses para a aplicação das provas, a regra geral, embora clichê, é de que os candidatos precisam estudar provas anteriores da Cesgranrio, banca escolhida para elaborar as provas.

