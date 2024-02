A- A+

enem dos concursos Concurso Nacional Unificado: veja a lista dos cargos com maior número de inscritos As provas serão aplicadas em 5 de maio, em 220 cidades brasileiras

Mais de 2,1 milhões de pessoas tiveram a inscrição confirmada no Concurso Nacional Unificado, também conhecido como "Enem dos concursos". Eles poderão concorrer às 6.640 vagas ofertadas, em 21 órgãos do governo federal.

Veja a lista com cargos com maior número de inscrições confirmadas:

Entre os candidatos incritos, 56% são mulheres.

Ao todo, mais de 2,65 milhões de pessoas demonstraram interesse na realização das provas, mas nem todos realizaram o pagamento da taxa ou tiveram o pedido de isenção deferido. Essa parcela somou 512,6 mil pessoas.

Há candidatos de 5.555 diferentes municípios;

Os pagantes somaram 1,54 milhão e os isentos 600,8 mil.

A estimativa inicial era de 3,5 milhões de pessoas inscritas. A ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, foi questionada, em coletiva, sobre eventual "frustração" no número de inscritos.

— Era uma estimativa estatística, que não foi frustrada nenhum pouco. É o maior concurso da história, para nós, é um grande sucesso e foi totalmente dentro do esperado — disse Dweck.

Provas em maio

As provas serão aplicadas em 5 de maio, em 220 cidades brasileiras. Todas as unidades federativas vão receber o exame para a seleção dos novos servidores. Haverá questões objetivas de conhecimentos gerais e específicos, bem como questões dissertativas por área de atuação.

Os salários iniciais variam de cerca de R$ 4 mil a quase R$ 23 mil, e os servidores começam a ser convocados já em agosto. A perspectiva é que esse modelo de concurso público pode ser feito a cada dois anos.

Com 220 municípios recebendo a prova, a aplicação será feita em 5.141 locais como escolas e prédios públicos. Em todo o país, serão 77.242 salas e 46 candidatos por sala.

Inscrições por blocos temáticos

1 - Infraestrutura, exatas e engenharia: 121.838

2 - Tecnologia, dados e informação: 77.943

3 - Ambiental, agrário e biológicas: 102.922

4 - Trabalho e saúde do servidor: 336.284

5 - Educação, saúde, desenvolvimento social e direitos humanos: 300.766

6 - Setores econômicos e regulação: 74.283

7 - Gestão governamental e administração pública: 429.370

8 - Nível intermediário: 701.029

O estado de São Paulo foi o estado com maior número de inscritos confirmados, com o total de 228.452. Rio de Janeiro vem em segundo lugar, com 223.248 pessoas. O Distrito Federal teve 220.442 inscritos.

Inscritos segundo a faixa renda

Até R$ 1.412 (16,5%);

Entre R$ 1.413 e R$ 2.824 (20,3%);

Entre R$ 2.825 e R$ 4.236 (20,5%);

Entre R$ 4.237 e R$ 7.060 (20,3%);

Entre R$ 7.061 e R$ 14.120 (16,0%);

Acima de R$ 14.120 (6,3%).

Divisão pelas cotas

Pessoas negras (pretos e pardos): 420,7 mil

Pessoas com deficiência: 45,5 mil

Pessoas indígenas: 10,4 mil

