Concurso Nacional Unificado: veja como emitir cartão de confirmação e o que pode ser levado

O governo federal anunciou nesta terça-feira (23) um conjunto de novas regras para a aplicação da prova do Concurso Nacional Unificado, o chamado “Enem dos concursos”.

Com a aproximação da aplicação da prova, é bom estar preparado para se adequar às novas regras e se previnir de atrasos. Algumas coisas não mudaram, como a data de confirmação do cartão, o dia das provas e os horários.

Os candidatos às 6.640 vagas devem ficar atentos à programação. Veja abaixo o calendário para quem se prepara para o concurso, começando pela data de disponibilização do cartão de confirmação do candidato:

25 de abril

O cartão de confirmação dos candidatos ficará disponível a partir de quinta-feira, 25, no Gov.Br, no sistema da Cesgranrio. É a mesma plataforma de inscrição do concurso. A recomendação é que o documento seja impresso, para evitar que problemas com aparelhos eletrônicos prejudiquem o candidato no dia.

Antes de 5 de maio

As provas serão aplicadas em 5.150 locais como escolas e prédios públicos no país. Estude o percurso até o seu destino e programe a saída com bastante antecedência. O concurso pode gerar tráfego intenso nas ruas. E, no Rio, o show da cantora Pop Madonna, na noite anterior, pode prejudicar ainda mais a operação.

5 de maio

As avaliações do CNU serão aplicadas neste dia em dois turnos, iniciados às 9h e 14h30. É preciso ter atenção, no entanto, para não perder uma chance importante por um vacilo: não basta chegar na hora. Os portões dos locais de prova fecharão 30 minutos antes em cada turno.

De manhã, os portões serão abertos às 7h30 e fecharão às 8h30. A prova deverá ser feita entre 9h e 11h30.

Ensino Superior (blocos 1 a 7): 20 questões objetivas (múltipla escolha) sobre conhecimentos gerais e uma questão dissertativa de conhecimento específico.

Ensino Médio (bloco 8): 20 questões objetivas (múltipla escolha) sobre conhecimentos gerais e redação.

De tarde, os portões serão abertos às 13h e fecharão às 14h. A prova deverá ser feita entre 14h30 e 18h.

Ensino Superior (blocos 1 a 7): 50 questões objetivas (múltipla escolha) sobre conhecimentos específicos, sendo uma prova diferente para cada bloco temático.

Ensino Médio (bloco 8): 40 questões objetivas (múltipla escolha).

O que levar e o que não levar

Cartão de Confirmação - Se não levar impresso, o candidato deverá acessar o aplicativo no momento da identificação que acontecerá na entrada da sua sala. O aplicativo pode ser usado mesmo sem internet e é importante que já tenha sido baixado, antes de sair de casa. Não serão aceitas fotografias do documento, mesmo que estejam na galeria do telefone.

Documento de Identidade original com foto - Não serão aceitos em nenhuma hipótese cópias, mesmo que autenticadas.

Caneta preta transparente- Não serão fornecidas canetas e não será permitido se comunicar durante as provas. Por isso, é recomendado que os candidatos levem mais de uma caneta reserva.

Acessórios - É recomendado o uso de roupas e sapatos confortáveis no dia da prova. Por outro lado, não será permitido o uso de relógio de qualquer natureza. É proibido também o uso de óculos escuros ou de quaisquer acessórios de chapelaria tais como chapéu, boné, gorro ou protetores auriculares.

Alimentação - É permitido levar alimentos e água no dia da prova. As embalagens dos alimentos devem estar lacradas e as garrafas de água precisam ser transparentes.

Eletrônicos - O candidato será eliminado se for constatado, durante as provas, o porte ou o uso de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, eletrônicos ou não, tais como: agendas eletrônicas, gravadores, pendrive, fones de ouvido, livros, anotações, chaves com alarme, celulares ou similares.

Para ajudar, a Fundação Cesgranrio fornecerá aos candidatos envelopes porta-objetos para a guarda de materiais, bem como do telefone celular. Os envelopes deverão ser lacrados e guardados embaixo da carteira. Mas os aparelhos ainda precisarão estar desligados. Lembre-se de desativar eventuais alarmes!

Atenção!

Para reforçar a segurança do Concurso Nacional, os candidatos não poderão levar o caderno de provas, após nenhum dos turnos, para casa.

O tempo mínimo de permanência nos locais de provas em ambos os turnos é de duas horas. Caso termine antes do tempo, aproveite para revisar as questões. Se sair antes, o candidato será eliminado do concurso.

