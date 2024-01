Concurso Nacional Unificado: Veja como estudar para a prova; professores dão dicas

A- A+

A quatro meses da prova do Concurso Nacional Unificado (CNU), que atraiu mais de 200 mil inscritos no primeiro dia, professores de cursos preparatórios dizem que é preciso encarar uma maratona até o dia 5 de maio, data da prova. Saiu a prova de Língua Portuguesa e entraram disciplinas como Ética e Diversidade. Veja as dicas dos professores para se preparar:

Começando por agora? É preciso se dedicar

Para quem está começando a se preparar por agora, Victor Dalton, fundador do curso preparatório Direção Concursos, vê que será necessário mergulhar nos estudos:

— Com apenas quatro meses até a prova, estamos lutando para mostrar aos candidatos que devem viver para esse concurso se quiserem passar. E estudar muito — ele diz.

Já Mauricio Soares, professor da Degrau Cultural, aconselha priorizar as matérias que têm maior peso ou mais questões na sua prova, de acordo com o bloco escolhido.

Quantas horas de estudo por dia?

Diones Martins, coordenador do curso Zerohum, recomenda estudar de oito a dez horas por dia. Já Soares opina que não há como cravar uma quantidade de horas ao certo. Para ele, o correto é estudar o máximo possível.

— Eu costumo dizer para os meus alunos que não tem um horário fixo, até porque isso é algo muito pessoal de cada um. O certo é estudar pelo máximo de horas que der — ele afirma.

Faça exercícios de provas anteriores

Este será o primeiro "Enem dos concursos" e ainda há dúvida entre professores e concurseiros sobre como será a prova, mas Martins lembra que a empresa responsável pelo CNU será a Cesgranrio, então vale a pena buscar questões de provas anteriores que tenham tido a mesma banca, o que pode ser encontrado em sites da internet. Ambos os professores ressaltam que fazer questões de provas anteriores como exercício é muito importante.

Devo estudar Língua Portuguesa?

Uma surpresa para os concurseiros e cursos preparatórios foi a ausência de prova de Língua Portuguesa no edital do CNU. Professores ressaltam, no entanto, que o aluno não deve descartar a disciplina do seu plano de estudos, porque aspectos como ortografia e coesão serão analisados nas respostas das questões discursivas (cobrado em vagas para nível superior) e na redação (para vagas que exigem ensino médio).

Matérias como Realidade Brasileira, Ética e Diversidade também assustaram os alunos, que ficaram em dúvida de como esses temas poderiam ser abordados em uma prova. Para se preparar, Martins aconselha estudar História e Sociologia.

