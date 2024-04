A- A+

brasil Concurso Unificado: 80% dos inscritos têm entre 20 e 44 anos Maior grupo está na faixa etária de 25 e 34 anos: são 821.523 inscrições, ou seja, 38,3% do total

O Concurso Nacional Unificado está com 80,3% do total de inscritos na faixa de 20 e 44 anos, conforme informações divulgadas pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) nesta terça-feira.

O total de 2,14 milhões pessoas foram confirmadas em todo o Brasil e 57,3% são da faixa de renda de até R$ 4.236, ou seja, três salários mínimos. No recorte por gênero, 56% são mulheres.

O maior grupo está na faixa etária de 25 e 34 anos: são 821.523 inscrições, ou seja, 38,3% do total. As provas serão aplicadas em 5 de maio, em 220 cidades brasileiras. Todas as unidades federativas vão receber o exame para a seleção dos novos servidores. Haverá questões objetivas de conhecimentos gerais e específicos, bem como questões dissertativas por área de atuação.

Os salários iniciais variam de cerca de R$ 4 mil a quase R$ 23 mil, e os servidores começam a ser convocados já em agosto. A perspectiva é que esse modelo de concurso público pode ser feito a cada dois anos.

Divisão por faixa

Menos de 20 anos: adolescência – 4,8%

20-24 anos: jovem adulto – 16%

25-34 anos: adulto inicial – 38,3%

35-44 anos: adulto de meia-idade – 26%

45-59 anos: pré-aposentadoria – 13,8%

60-69 anos: idoso jovem / terceira idade – 1,1%

70-79 anos: idoso – 0,042%

80 anos ou mais: idoso avançado – 0,001%

