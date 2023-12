Concurso unificado nacional: governo divulga lista de cidades, consulte onde haverá prova

A- A+

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva divulgou nesta sexta-feira (1°) a lista de todas as cidades que vão receber a prova do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). As provas serão realizadas até março de 2024, em 180 municípios.

Foram selecionadas localidades com mais de 100 mil habitantes. Além do critério populacional, o governo levou em consideração o raio de influência microrregional e a facilidade de acesso a essas cidades.

Se o município selecionado não tiver estrutura suficiente para a realização do concurso público, as provas serão aplicadas em cidades próximas. Foram escolhidas:

39 cidades na região Norte;

54 no Nordeste;

20 no Centro-Oeste;

44 no Sudeste;

23 no Sul.

Os 21 órgãos que aderiram ao Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), chamado de “Enem dos Concursos", vão selecionar majoritariamente candidatos de nível superior. Das 6.640 vagas previstas, 5.948 são para quem tem graduação, e 692 são de nível médio, de acordo com dados obtidos pelo Globo.

Pelo cronograma inicial do governo, o edital do concurso deve ser publicado em 20 de dezembro. Com aplicação simultânea de provas em todos os estados e no Distrito Federal, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), comandado por Esther Dweck, quer descentralizar a realização dos concursos. O governo fala em “aumentar a representatividade” da força de trabalho.

Confira lista:

Região Norte

Acre

1. Cruzeiro do Sul; e

2. Rio Branco.

Amazonas

1. Coari;

2. Itacoatiara;

3. Lábrea;

4. Manaus;

5. Manicoré;

6. Parintins;

7. São Gabriel da Cachoeira;

8. Tabatinga;

9. Tefé.

Amapá

1. Laranjal do Jari;

2. Macapá; e

3. Oiapoque.

Pará

1. Altamira;

2. Belém;

3. Bragança;

4. Breves;

5. Cametá;

6. Itaituba;

7. Marabá;

8. Monte Alegre;

9. Oriximiná;

10. Paragominas;

11. Parauapebas;

12. Redenção;

13. Santana do Araguaia;

14. Santarém;

15. São Félix do Xingu; e

16. Tucuruí.

Rondônia

1. Ariquemes;

2. Ji-Paraná;

3. Porto Velho; e

4. Vilhena.

Roraima

1. Boa Vista; e

2. Rorainópolis.

Tocantins

1. Araguaína;

2. Gurupi; e

3. Palmas.

Região Nordeste

Alagoas

1. Arapiraca; e

2. Maceió.

Bahia

1. Barreiras;

2. Bom Jesus da Lapa;

3. Brumado;

4. Eunápolis;

5. Feira de Santana;

6. Guanambi;

7. Ilhéus;

8. Irecê;

9. Itaberaba;

10. Jacobina;

11. Jequié;

12. Paulo Afonso;

13. Ribeira do Pombal;

14. Salvador;

15. Teixeira de Freitas; e

16. Vitória da Conquista.

Ceará

1. Crateús;

2. Fortaleza;

3. Iguatu;

4. Juazeiro do Norte;

5. Quixadá;

6. Sobral.

Maranhão

1. Bacabal;

2. Balsas;

3. Caxias;

4. Chapadinha;

5. Imperatriz;

6. Pinheiro;

7. Presidente Dutra;

8. Santa Inês; e

9. São Luís.

Paraíba

1. Campina Grande;

2. João Pessoa;

3. Patos; e

4. Sousa.

Pernambuco

1. Caruaru;

2. Garanhuns;

3. Petrolina;

4. Recife; e

5. Serra Talhada.

Piauí

1. Bom Jesus;

2. Corrente;

3. Floriano;

4. Parnaíba;

5. Picos;

6. São Raimundo Nonato; e

7. Teresina.

Rio Grande do Norte

1. Caicó;

2. Mossoró; e

3. Natal.

Sergipe

1. Aracaju.

2. Itabaiana.

Região Centro Oeste

Distrito Federal:

1. Brasília.

Goiás:

1. Catalão;

2. Goianésia;

3. Goiânia;

4. Iporá;

5. Itumbiara;

6. Mineiros;

7. Porangatu; e

8. Rio Verde.

Mato Grosso do Sul

1. Campo Grande;

2. Corumbá;

3. Dourados; e

4. Três Lagoas.

Mato Grosso

1. Alta Floresta;

2. Barra do Garças;

3. Cáceres;

4. Cuiabá;

5. Rondonópolis;

6. Sinop; e

7. Tangará da Serra.

Região Sudeste

Espírito Santo

1. Cachoeira do Itapemirim;

2. Colatina;

3. São Mateus; e

4. Vitória.

Minas Gerais

1. Almenara;

2. Araçuaí;

3. Araxá;

4. Belo Horizonte;

5. Curvelo;

6. Diamantina;

7. Divinópolis;

8. Governador Valadares;

9. Ipatinga;

10. Ituiutaba;

11. Janaúba;

12. Januária;

13. Juiz de Fora;

14. Lavras;

15. Montes Claros;

16. Muriaé;

17. Paracatu;

18. Passos;

19. Patos de Minas;

20. Pirapora;

21. Pouso Alegre;

22. Teófilo Otoni;

23. Uberaba; e

24. Uberlândia.

Rio de Janeiro

1. Cabo Frio;

2. Campos dos Goytacazes;

3. Rio de Janeiro; e

4. Volta Redonda.

São Paulo

1. Araçatuba;

2. Bauru;

3. Campinas;

4. Itapeva;

5. Marília;

6. Piracicaba;

7. Presidente Prudente;

8. Ribeirão Preto;

9. São José do Rio Preto;

10. São José dos Campos;

11. São Paulo; e

12. Sorocaba.

Região Sul

Paraná

1. Cascavel;

2. Curitiba;

3. Guarapuava;

4. Londrina;

5. Maringá;

6. Paranaguá;

7. Ponta Grossa; e

8. Umuarama.

Rio Grande do Sul

1. Bagé;

2. Caxias do Sul;

3. Passo Fundo;

4. Pelotas;

5. Porto Alegre;

6. Santa Cruz do Sul;

7. Santa Maria;

8. Santo Ângelo; e

9. Uruguaiana.

Santa Catarina

1. Caçador;

2. Chapecó;

3. Criciúma;

4. Florianópolis;

5. Joinville; e

6. Lages.

O destaque é para o Estado de Minas Gerais, que receberá a aplicação das provas do CNU em 24 municípios.

