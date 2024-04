A- A+

O governo informou, nesta quinta-feira (25), que a aplicação da prova do Concurso Nacional Unificado será em 3.665 locais e 75.730 salas, em escolas ou prédios públicos. São 228 municípios, em todos os estados brasileiros e Distrito Federal.

O “Enem dos concursos” ocorre no dia 5 de maio de 2024, com um força de trabalho estimada, para atuação, em 215 mil trabalhadores. Para evitar fraude, os candidatos não poderão sair com o caderno de prova nem fazer anotações no cartão de confirmação. Em outra frente, digitais e exame grafológico para biometria serão coletados na sala de aplicação do certame.

Foram 2,14 milhões de pessoas confirmadas em todo o Brasil, e 57,3% delas são da faixa de renda de até R$ 4.236, ou seja, três salários mínimos. No recorte por gênero, 56% são mulheres.

O concurso acontecerá em cidades e arranjos populacionais com mais de 100 mil habitantes, conforme dados do IBGE. Os candidatos do Concurso Nacional Unificado (CPNU) podem consultar o cartão de confirmação de inscrição na mesma página onde a inscrição foi realizada.

O governo autorizou o uso da Força Nacional para apoio no dia da prova do Concurso Público. A aplicação do exame será em aproximadamente 5.150 locais como escolas e prédios públicos.

A Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça, ficou responsável pela coordenação dessa rede, que inclui a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

Veja como consultar o seu local de prova

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) disponibilizou o Cartão de Confirmação de Inscrição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU).

O documento traz, entre outras informações, local de prova, número de inscrição, data, hora das provas em 5 de maio e se a pessoa inscrita terá direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, caso solicitado previamente.

O Cartão de Confirmação de Inscrição estará disponível na Área do Candidato, no mesmo site em que a pessoa fez a inscrição. Para acessar, é preciso fazer login com os dados da conta do portal do governo federal, o Gov.br .

Apesar de não ser obrigatório, o Ministério da Gestão recomenda levar o cartão impresso no dia da prova do chamado Enem dos Concursos, junto com o documento de identidade original com foto, conforme mencionado no edital. Não serão aceitas cópias – mesmo que autenticadas.

