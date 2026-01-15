Qui, 15 de Janeiro

Concursos: LOA prevê mais de 163 mil vagas em seleções públicas

Entenda o impacto da nova Lei Orçamentária nas nomeações e nos novos editais previstos

Foto: Freepik

O presidente Lula (PT) sancionou na quarta-feira (15) a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026, que projeta a abertura de 163.802 vagas em concursos públicos federais. O documento, publicado em edição extra do Diário Oficial da União, detalha que as oportunidades abrangem tanto a criação de novos cargos como o provimento de funções em seleções futuras.

Os gastos da reestruturação dos serviços públicos está estimado em cerca de R$ 1,5 bilhão. As oportunidades abrangem diferentes esferas do serviço público. Confira abaixo os números previstos:

Por fim, é importante destacar que a sanção da LOA não garante a abertura imediata das seleções. Isso porque, a efetivação de grande parte dessas novas funções depende da aprovação de projetos de lei específicos. 

