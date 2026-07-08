Condepe/Fidem divulga índices setoriais da economia pernambucana do mês de abril

A- A+

A Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco (Condepe/Fidem) divulgou os índices setoriais da economia pernambucana com base nos dados mensais publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta quarta-feira (8). As informações abrangem os indicadores referentes ao último mês de abril nos pilares econômicos de Volume de Vendas do Comércio Varejista Ampliado, do setor de Serviços, da Produção Física Industrial e das Atividades Turísticas.



No setor de Atividades Turísticas, foi registrado o avanço de 6,9% em Pernambuco em comparação com o mês de março. O resultado posiciona o desempenho do estado acima da média nacional (4,1%), acompanhando os números positivos observados em 14 unidades federativas dos país. Na comparação de 12 meses com o ano anterior, o turismo pernambucano conseguiu crescer 0,5%, acompanhando o desenvolvimento do Nordeste.



Pernambuco também apresentou resultados positivos no setor do comércio varejista. Em comparação com o mês imediatamente anterior (março de 2026), o estado evoluiu 0,3% no pilar, posicionando-se à frente das outras duas maiores economias nordestinas (Ceará e Bahia), que obtiveram variações negativas.



Na média mensal com abril de 2025, o estado avançou 5,4%, bem acima do desempenho nacional (1,4%). Já no acumulado dos últimos 12 meses comparados aos 12 meses do ano anterior, Pernambuco alcançou a segunda melhor variação no Nordeste, atrás apenas da economia cearense. Neste período, o estado obteve um incremento de 3,4%, 3,2 pontos percentuais acima do desempenho médio registrado em todo o território nacional.



Em comparação com o mês anterior, houve um crescimento de 2,4% em Pernambuco no setor de Serviços. Na análise da variação dos últimos 12 meses do ano anterior, o estado apresentou estagnação, atingindo 0,1%. A média, entretanto, está acima da observada nos polos econômicos da Bahia e do Ceará, que operaram com recuos no período analisado.

Por fim, o estado apresentou o seu melhor resultado entre os indicadores no período de janeiro a abril de 2026 na produção física industrial, com um avanço de 19,7%. Comparando os resultados de todas as unidades federativas do país, o desempenho garantiu a Pernambuco a segunda melhor variação do país, sendo superado apenas pelo Espírito Santo (25,3%).



Já na variação dos 12 meses do ano anterior, a economia pernambucana obteve indicadores acima da média nacional (0,7%) e regional (0,9%). O aumento de 7,3% registrado por Pernambuco no período ajudou a elevar a média nordestina, impactada pelas regressões observadas na Bahia (-2,2%) e no Ceará (-1,2%).



“Os indicadores mostram que o estado anda em um bom ritmo de crescimento, com destaque para a Produção Industrial e o Comércio Varejista. Enquanto isso, o volume de serviços e as atividades turísticas seguem em recuperação”, afirma a diretora de Estudos, Pesquisas e Estatística da Condepe/Fidem, Heloísa Renatha.

Veja também