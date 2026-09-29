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investimentos Condic aprova 45 projetos que vão injetar R$ 634,1 milhões na economia de Pernambuco Maioria dos projetos está concentrada na Região Metropolitana do Recife; expectativa é que sejam gerados mais de 700 empregos

O Conselho Estadual de Políticas Industrial, Comercial e de Serviços (Condic) aprovou, na manhã desta terça-feira (29), 45 projetos e pleitos de incentivos fiscais para empresas em Pernambuco, sendo 29 deles da Região Metropolitana do Recife (RMR) e outros 16 no interior do estado. O anúncio foi feito durante a 138ª reunião do colegiado, realizada na sede da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), no Bairro dos Aflitos, na capital pernambucana.

Os projetos aprovados representam um aporte total de R$ 634,1 milhões na economia do estado, sendo 89% - R$ 567,3 milhões - desse montante concentrado na Região Metropolitana. A expectativa é que gerem 711 novos postos de trabalho, sendo 512 na RMR e 199 no interior.

Com o resultado da reunião, o estado atingiu o marco de R$ 1,2 bilhão em investimentos aprovados neste ano, com previsão total de criação de 2.464 empregos. De acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Danielle Jar Souto, a política de incentivo às empresas é fundamental para a expansão dos investimentos em diferentes regiões do estado.

"Esse é um esforço conjunto do estado de Pernambuco, que tem se empenhado, por meio de nós e das demais secretarias, e atuado na melhoria do ambiente de negócios. [...] Queremos transformar a visão daqueles que acham que viemos atrapalhar ou criar algum tipo de empecilho", afirmou a secretária. "São empresas que estão expandindo seus negócios, acreditando que o estado de Pernambuco é o melhor lugar para se viver e empreender", completou.

Distribuição

O maior volume financeiro da aprovação veio de sete pleitos localizados na RMR, que correspondem a R$ 517 milhões em investimentos e preveem a criação de 214 vagas de trabalho. No âmbito do Programa de Estímulo à Indústria do Estado de Pernambuco (Proind), foram aprovados 14 projetos (sete deles na RMR e outros sete no interior), que somam R$ 92,6 milhões e vão gerar 399 empregos.

Outros sete projetos industriais foram aprovados pelo Programa de Desenvolvimento de Pernambuco (Prodepe), cinco deles no interior do estado e dois na RMR. Ao todo, representam R$ 16,9 milhões em investimentos e vão gerar 98 empregos. O colegiado aprovou, ainda, cinco projetos de importação, que representam R$ 1,4 milhão em investimentos. São 12 centrais de distribuição, que somam R$ 5,6 milhões.

Critérios

A diretora-presidente da Adepe, Roberta Andrade, explicou que a concessão dos benefícios fiscais, voltados para o estabelecimento, ampliação ou manutenção de empresas, passa por uma análise técnica de viabilidade.

"Não basta falar que vai fazer o investimento. Tem que comprovar a capacidade de fazê-lo. E, dependendo da macrorregião onde a empresa vai se instalar, esses investimentos e incentivos podem ser potencializados", expôs Roberta.

Para estimular a descentralização do desenvolvimento econômico, os incentivos variam conforme a localização, segundo ela. Enquanto os descontos no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na RMR são de 75%, em municípios do interior, como Petrolina, podem chegar a 95%.

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