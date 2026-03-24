A- A+

DESENVOLVIMENTO Condic aprova investimentos de R$ 136,1 milhões para fomentar a economia de Pernambuco Conselho aprovou 35 projetos no Prodepe e no Proind, e a expectativa é de que 624 novos empregos sejam criados

O Governo de Pernambuco, por meio da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe) e a Secretaria da Fazenda (Sefaz-PE), aprovou, durante a 135° reunião do Conselho Estadual de Políticas Industrial, Comercial e de Serviços (Condic), na manhã desta terça-feira (24), investimentos da ordem de R$ 136,1 milhões para os setores industrial, de importação e de distribuição do estado.

Ao todo, 53 projetos foram aprovados pelo conselho, sendo 35 admitidos para utilizar incentivos fiscais pelo Programa de Desenvolvimento de Pernambuco (Propede) e o Programa de Estímulo à Indústria de Pernambuco (Proind).

Juntas, as propostas devem gerar 624 empregos diretos para os pernambucanos. Destes, 300 serão direcionados à Região Metropolitana do Recife, e 324 vagas vão para o interior do estado. Também seguindo um movimento de interiorização do desenvolvimento econômico, R$ 85,9 milhões dos investimentos irão para o interior.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Guilherme Cavalcanti, uma das metas do governo do estado é aproximar o setor público do privado para favorecer tanto as empresas quanto a população pernambucana.

“O que a gente comunica com clareza para o setor empresarial é que em Pernambuco temos segurança jurídica, transparência na condução dos temas, e mais do que nunca estamos muito próximos da iniciativa privada. Temos destaque para implementos agrícolas e na área de de indústria”, explica o secretário.

O presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Pernambuco (Sindaçúcar-PE), Renato Cunha, que também participou da reunião, fomenta a ideia de que o estado tem se reinventado para receber novos setores comerciais. “A gente sente que Pernambuco é a bola da vez. O ambiente de negócio mudou no estado de forma consistente, e eu não vejo ninguém reclamar que traz um negócio para o estado e não consegue dar andamento”, afirmou.

De acordo com Cunha, que também é presidente-executivo da Associação de Fornecedores de Cana, Usinas e Destilarias do Norte e Nordeste (NovaBio), Pernambuco tem hoje o segundo maior PIB da Região Nordeste, o que denota a força do estado como alavancador de negócios e distribuidor de renda.

"É uma população de mais de nove milhões habitantes, um número expressivo dentro do conjunto do Nordeste, que representa cerca de 58 milhões de pessoas. Portanto, é uma região que está em desenvolvimento, cada vez mais inclusivo", acrescentou.

Programas de incentivo

Por meio do Prodepe, serão investidos R$ 36,6 milhões, com previsão de geração de 121 empregos em sete projetos, com destaque para implantação da Norte West Alumínio e a ampliação da empresa Biscoitos e Bolachas Schi.

Já no Proind, os investimentos serão de R$ 99,4 milhões com 28 projetos e geração de 503 empregos. Empresas como a Multieyes Indústria e Automação, em Recife, e a Athena Brasil Indústria de Bebidas, de Goiana, serão beneficiadas por esses incentivos.

O diretor-executivo de Incentivos Fiscais e Financeiros da Adepe, Bruno Lira, argumenta que o fortalecimento de programas de incentivo como esses são essenciais para Pernambuco. “Um dos dispositivos utilizados para propiciar o desenvolvimento regional são os incentivos fiscais. A gente concede esses incentivos para as empresas poderem vir para cá e viabilizar projetos que geram emprego e renda”, diz Lira.

Empregabilidade

Pernambuco encerrou 2025 com o menor percentual de desemprego desde 2014, segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O estado registrou 8,7% de desocupação no ano passado, resultado 25% menor que o de 2024.

Apesar do avanço, Pernambuco ainda é o segundo estado com a maior taxa de desemprego do país, empatado com a Bahia e atrás apenas do Piauí, com 9,3%. Diante desse cenário, o secretário da Fazendo de Pernambuco, Flávio Mota, explicou que sacrifícios orçamentários serão feitos em prol do retorno socioeconômico para a população e para o estado.

“Estamos em um momento crítico para a arrecadação. A gente vai ter como base para os orçamentos futuros, com a transição da reforma tributária, sacrificar um pouco da nossa arrecadação no intuito de trazer novos investimentos para o estado, porque esses investimentos têm duplicado a nossa arrecadação, e trazido ganhos em termos de renda e em termos de empresa”, detalha o comandante da pasta.

Futuro

Em 2025, o Conselho Estadual de Políticas Industrial, Comercial e de Serviços aprovou um total de R$ 1,07 bilhão em investimentos, com expectativa de geração de 2.657 empregos. Para este ano, o objetivo é aumentar tanto os investimentos quanto o potencial de empregabilidade. Com esse objetivo, novas quatro reuniões do Condic já estão agendadas para que o planejamento anual seja construído.

“Isso funciona para dar previsibilidade ao trabalho dos consultores e dos empresários, e dar um ritmo profissional de condução das análises”, reforça o secretário Guilherme Cavalcanti.

Cavalcanti também esclarece que a atual gestão da governadora Raquel Lyra (PSD) tem investido em obras estruturantes para dar suporte às empresas que chegam a Pernambuco, como é o caso do Arco Metropolitano, que visa facilitar o escoamento de produtos e fortalecer o Complexo Industrial Portuário de Suape.

“A gente tem desde o começo do governo uma atuação direcionada. O aumento de projetos no eixo do interior do Pernambuco, principalmente ali do agreste para dentro, e de diversidade na base dos empreendedores, são marcas do governo Raquel Lyra”, complementa o secretário.

Veja também