A- A+

investimento Condic aprova R$ 152,2 milhões em investimentos para empresas pernambucanas Serão geradas 280 novas vagas de emprego para o interior e 237 para Região Metropolitana do Recife

O governo de Pernambuco, por meio da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe) e da Secretaria da Fazenda (Sefaz-PE), promoveu a 137ª reunião do Conselho Estadual de Políticas Industrial, Comercial e de Serviços (Condic), na manhã desta quarta-feira (29). Na ocasião, foram aprovados R$ 152,2 milhões em investimentos para diferentes empreendimentos, que vão gerar 517 novos empregos, 280 deles para o interior de Pernambuco - número que corresponde a 56% dos postos de trabalho gerados.

Ao todo, 48 projetos foram aprovados pelo conselho, dos quais 15 vão utilizar o financiamento do Programa de Estímulo à Indústria de Pernambuco (Proind). O programa foi responsável por destinar R$ 8 milhões para a Região Metropolitana do Recife (RMR) e R$ 33 milhões para o interior do estado.

Já os outros projetos aceitos pelo Condic foram divididos em dez industriais, seis de importação, 11 de centrais de distribuição e seis pleitos prorrogados. Empresas como a Polimix Concreto Ltda., a Indústria Química Anastácios S.A. e a ACM Brasil Ltda. foram contempladas pelos investimentos, que abarcaram os setores têxtil, metalmecânico, moveleiro, farmacêutico, alimentício, eletroeletrônico e de materiais de construção.

A Secretária de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Danielle Jar Souto, explicou que um dos objetivos da reunião foi reforçar a colaboração entre as entidades públicas e privadas, em prol do fortalecimento econômico do estado.

“Quando tratamos de parcerias, não estamos falando de privatização do bem público. Estamos tratando de como o estado pode colaborar com o privado, fazendo as entidades crescerem em conjunto. Não se trata de privatização, mas de complementaridade”, afirmou a secretária.

Interiorização

Na terceira reunião do Condic deste ano, a diretora-presidente interina da Adepe, Roberta Andrade, reforça o efeito prático de deslocar cada vez mais investimentos para o interior. No 137º encontro do Conselho Estadual de Políticas Industrial, Comercial e de Serviços, foram aprovados 26 projetos para o interior de Pernambuco.

“Esse benefício vai potencializar ainda mais o interior. [Com novos empregos], as pessoas podem permanecer nas suas origens. Quando o governo do estado não foca apenas no polo industrial da região metropolitana e se expande ao longo de todo o estado, ampliam-se as oportunidades para a população”, explica Roberta Andrade.

Polo de Investimentos

O Condic acumula R$ 611,2 milhões de investimentos aprovados em 2026, além de 1.753 novos empregos previstos. Segundo o diretor-executivo de incentivos fiscais e financeiros da Adepe, Bruno Lira, esse quadro é facilitado pela localização geográfica de Pernambuco.

“Pernambuco é um dos principais focos de investimentos quando se fala na Região Nordeste, porque o estado está bem no meio da região. Então, no raio de 800 quilômetros, conseguimos disponibilizar mais de 90% do nosso PIB. Isso faz com que Pernambuco seja um ponto focal no processo de atração de investimentos”, explica Bruno Lira.

A afirmação é reforçada pelo comparativo de investimentos dos últimos três anos: em 2023, foram R$ 671 milhões; cerca de R$ 1 bilhão em 2024; e R$ 1,07 bilhão em 2025.

As outras duas reuniões deste ano estão agendadas para os dias 29 de setembro e 22 de dezembro, com estimativas de crescimento no valor dos investimentos e geração de emprego.

Veja também