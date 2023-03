Condic aprova R$ 54,6 milhões em investimentos para Pernambuco; 242 vagas serão geradas

A- A+

Nesta terça-feira (28), R$ 54,6 milhões foram aprovados em investimentos para Pernambuco durante a 122ª reunião do Conselho Estadual de Políticas Industrial, Comercial e Serviços (Condic). O Conselho também anunciou a projeção de 242 empregos diretos por meio de 16 projetos industriais, onde 6 são projetos de importação e 14 projetos de centrais de distribuição. Esses números são reflexo de iniciativas trazidos por empresas que deverão ampliar e até implantar suas atividades no Estado.

Dos 242 empregos gerados, 78 são na Região Metropolitana do Recife (RMR) e outros 164 no interior do estado. A reunião contemplou empreendimentos em 13 municípios, sendo cinco na RMR: Recife, Jaboatão dos Guararapes, Itapissuma, Paulista e Cabo de Santo Agostinho. E nove no interior: Bezerros, Escada, Vitória de Santo Antão, Arcoverde, Pedra, Salgueiro, Feira Nova, Lajedo e Tabira.

Entre os destaques aprovados estão a Ambev que implementará R$ 10 milhões em Itapissuma para produção de cerveja sem álcool; seguido pela Indústria Brasileira de Farmoquímicos (IBF) que investirá R$ 19,8 milhões em Vitória de Santo Antão para produção de medicamentos alopáticos; e a Maxlim Indústria, injetando R$ 4,3 milhões em Lajedo com a produção de álcool em gel, cloro em gel, detergentes, entre outros.

Os três maiores projetos em emprego são na loja ‘Faz Fardas’ (com 50 empregos em Paulista), na Indústria de Laticínios e Derivados Esperança (com 40 empregos em Pedra) e Maxlim Indústria (com 24 empregos em Lajedo).

De acordo com o Secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Guilherme Cavalcanti, esses números apontam uma retomada da confiança do setor empresarial. E fala sobre a captação de investimentos: “É um trabalho contínuo de médio e longo prazo e , naturalmente, nossa expectativa é que ao longo do ano os números das próximas reuniões reflitam melhor o trabalho que estamos implementando. Estamos em um governo de mudanças e essa sinergia com o empresariado resultará em novos e mais investimentos que serão direcionados para o nosso estado e nossa população,” ressalta.

Veja também

reforma tributária Alckmin defende reforma tributária e diz que "nosso modelo é caótico"