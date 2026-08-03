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Direitos Humanos Condições de trabalho na América Latina melhoraram um pouco em três décadas, diz BID Renda real dos trabalhadores cresceu apenas 18% nos últimos trinta anos, aproximadamente metade do ritmo dos países ricos, membros da OCDE, explicam os autores do estudo "Fazer os mercados de trabalho funcionarem"

As condições dos trabalhadores melhoraram muito pouco nas últimas três décadas na América Latina, que enfrentam a incerteza da inteligência artificial, explica o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) em um relatório divulgado nesta segunda-feira (3).

A renda real dos trabalhadores cresceu apenas 18% nos últimos trinta anos, aproximadamente metade do ritmo dos países ricos, membros da OCDE, explicam os autores do estudo "Fazer os mercados de trabalho funcionarem".

Mais mulheres trabalham no setor formal na América Latina, e as redes de proteção social melhoraram, destaca o texto. Mas a produtividade “permanece estagnada há décadas”, e são necessários quase quatro trabalhadores na região para produzir o mesmo que um nos Estados Unidos, alertam os especialistas.

“Os baixos níveis de renda são principalmente consequência da baixa produtividade, mas também, em benefícios, resultado de os trabalhadores não receberem integralmente a parte do valor que geram”, aponta o texto.

“As habilidades dos trabalhadores estão defasadas em relação às demandas dos trabalhadores”, explicou o jornalista David S. Kaplan, um dos autores do relatório.

Além da formação profissional, os governos devem investir na segurança social e nos sistemas de aposentadoria, recomenda.

A redução da natalidade está provocando problemas já observados em países desenvolvidos, como uma menor população economicamente ativa, com consequências sobre sistemas previdenciários.

O relatório propõe aumentar as contratações.

Em 2024, quase metade (46%) dos trabalhadores latino-americanos eram autônomos ou empregados em microempresas.

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