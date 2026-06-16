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Logística Conecta Multimodal 2026 anuncia Folha de Pernambuco e Movimento Econômico na curadoria de conteúdo Evento será realizado de 4 a 6 de agosto, no Recife Expo Center, com programação voltada aos desafios e tendências da logística, transporte e comércio exterior

Após reunir mais de 9 mil visitantes, 130 marcas expositoras e gerar uma expectativa de negócios superior a R$ 330 milhões na edição de 2025, a Multimodal Nordeste prepara uma nova edição do seu principal espaço de debates e conteúdo. O Conecta Multimodal 2026, espaço oficial de conteúdo na feira, contará com a Folha de Pernambuco e o Movimento Econômico como apresentadores e correalizadores do projeto, que será realizado entre os dias 4 e 6 de agosto, no Recife Expo Center, área central do Recife.

O Conecta Multimodal é o braço de conteúdo do evento que é referência nos setores de logística, transporte, intralogística, comércio exterior e tecnologia aplicada à cadeia de suprimentos das regiões Norte e Nordeste.

O ambiente reúne especialistas, executivos, empresários e gestores públicos em uma programação voltada à discussão de tendências, desafios, oportunidades para o setor, promovendo networking, troca de conhecimento e oportunidades de negócios para os participantes..

A parceria com a Folha de Pernambuco e o Movimento Econômico marca uma nova fase do projeto, ampliando sua capacidade de difusão de conteúdo e fortalecendo o alcance dos debates junto ao mercado.

“O Conecta Multimodal foi criado para ser um ambiente de conexões estratégicas e troca de conhecimento entre os protagonistas da logística brasileira. A participação da Folha de Pernambuco e do Movimento Econômico como apresentadores e correalizadores fortalece essa proposta, amplia o alcance das discussões e agrega ainda mais valor à experiência dos participantes e patrocinadores”, afirma o diretor de Novos Negócios da Multimodal Nordeste e diretor comercial da Ciat Logística, Domenico Carneiro.

De acordo com a diretora comercial da Multimodal Nordeste, Carol Baía, a chegada dos dois veículos representa um avanço importante para o projeto. “Passamos a contar com parceiros que possuem forte conexão com o ambiente empresarial e ampla capacidade de alcance. Isso fortalece o Conecta Multimodal e amplia a visibilidade dos temas debatidos durante a feira”, destaca.

A participação da Folha de Pernambuco ganha ainda mais relevância por meio da Folha Log, publicação especializada em logística, infraestrutura, transporte e comércio exterior, segmentos diretamente ligados à programação do evento.

“Atuar como parceiros, por meio da curadoria de conteúdo, representa a consolidação dos veículos como verdadeiros agentes ativos do desenvolvimento econômico regional. Essa atuação vai além do relato dos fatos e das notícias; as marcas passam a atuar como um hub estratégico, conectando empresários, gestores públicos e a sociedade civil”, ressaltou a vice-presidente da Folha de Pernambuco, Mariana Costa.

Mariana também reforçou a autoridade editorial e a credibilidade dos veículos no meio econômico. “Além disso, reafirma o compromisso de ambos em dar visibilidade aos gargalos históricos de infraestrutura e debater soluções, completou Mariana.

Já o Movimento Econômico contribuirá com sua expertise em cobertura de negócios, investimentos e desenvolvimento econômico, além de participar da curadoria dos conteúdos. “Nosso público é formado por empresários, investidores, economistas e profissionais ligados ao ambiente corporativo. Esse perfil conversa diretamente com as discussões promovidas pelo Conecta Multimodal”, afirma a CEO do Movimento Econômico, Patrícia Raposo.

A programação de 2026 será estruturada em três eixos temáticos: eficiência operacional, transformação tecnológica e infraestrutura sustentável. Entre os assuntos previstos estão inteligência artificial, automação, armazenagem, intermodalidade, gestão de riscos, comércio exterior, ESG, descarbonização, logística verde, combustíveis limpos, infraestrutura portuária, portos inteligentes, economia circular, gestão de pessoas e expansão de mercados.



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