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MULTIMODAL NORDESTE 2026 Conecta Multimodal: logística do futuro terá IA, robótica e gestão de pessoas Especialistas defendem que a competitividade do setor dependerá da combinação entre automação, inteligência artificial e investimentos na qualificação e gestão das pessoas que atuam na cadeia logística

A logística precisará incorporar cada vez mais processos automatizados para acompanhar as novas exigências do mercado e preservar a competitividade das empresas.

Da digitalização das operações ao uso de robôs e inteligência artificial (IA), a transformação tecnológica já deixou de ser uma tendência para se tornar uma necessidade em um setor pressionado por eficiência, redução de custos e rapidez nas entregas.

As perspectivas marcaram o primeiro dia da programação do Conecta Multimodal 2026, espaço oficial de conteúdo da Multimodal Nordeste, nesta terça-feira (4), no Recife Expo Center. Apresentado e correalizado pelo Movimento Econômico e Folha de Pernambuco, o palco reuniu especialistas para discutir a transformação digital da cadeia de suprimentos.

O professor de Logística e Supply Chain da ESPM, Carlos Menchik, apresentou uma visão sobre como inteligência artificial, automação e robótica devem transformar as operações logísticas nos próximos anos.

Logística do futuro exige automação

A digitalização da cadeia logística tem avançado em todo o mundo impulsionada pelo crescimento do comércio eletrônico, pela necessidade de maior rastreabilidade das mercadorias e pelo uso crescente de análise de dados para tomada de decisões. Soluções como sistemas de gerenciamento de armazéns (WMS), sensores conectados, inteligência artificial e equipamentos autônomos já fazem parte da rotina de grandes centros de distribuição e começam a ganhar espaço também em empresas de médio porte.

Para Carlos Menchik, a adoção dessas tecnologias deixou de ser opcional.

“A empresa vai começar a perder competitividade aos pouquinhos. Daqui a cinco, seis, sete ou oito anos, pode descobrir que está falida porque não consegue mais concorrer. Os concorrentes entenderam que o mercado precisa se digitalizar e se automatizar, e esse é um caminho que não tem volta”, afirmou.

Segundo ele, a modernização da logística acontece em etapas. O primeiro nível envolve a digitalização dos processos por meio de softwares, seguido pela mecanização das operações e, posteriormente, pela robotização, considerada o estágio mais avançado.

“O importante é que a empresa busque alguma forma de automação da operação, seja digitalizando, mecanizando ou até mesmo robotizando”, explicou.

A inteligência artificial, segundo o professor, amplia esse processo ao otimizar rotas, prever demandas, melhorar a gestão de estoques e aumentar a eficiência operacional. Já a robotização tende a ganhar espaço principalmente em tarefas repetitivas, como movimentação de cargas e separação de pedidos.

“A tendência, principalmente nas atividades de repetição, é surgir algum tipo de tecnologia de automação que não precise, portanto, de pessoas para executar essas tarefas”, destacou.

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