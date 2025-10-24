A- A+

economia CONEF 2025 discute inovação e marca protagonismo de Pernambuco no cenário econômico nacional Primeira edição do congresso no estado reúne lideranças empresariais, economistas e gestores público

O Congresso Nacional de Executivos de Finanças (CONEF 2025) começou na manhã desta sexta-feira (24) com discussões voltadas ao futuro da economia, da inovação e das transformações trazidas pela inteligência artificial. Pela primeira vez realizado em Pernambuco, o evento reúne empresários, economistas e autoridades no Mirante do Paço, no Recife Antigo, consolidando a capital pernambucana como espaço de diálogo sobre os rumos do setor financeiro e produtivo do país.

Promovido pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF), o encontro é considerado o mais importante do calendário da entidade e chega ao estado em um momento de efervescência econômica regional.

Destaque

Na abertura, o presidente do IBEF, José Emílio Calado, destacou o simbolismo da realização do congresso em Pernambuco e seu impacto na ampliação da rede de executivos da área financeira.

“Essa é a primeira vez que Pernambuco recebe esse Congresso. Esse Congresso fará com que tenhamos um maior número de associados. É, sem dúvidas, um divisor de águas”, afirmou.

O presidente do IBEF-PE, Antônio Mário Pinto, ressaltou que o encontro ocorre em um contexto de intensas transformações tecnológicas e sociais, que exigem novas perspectivas dos profissionais de finanças.

“É uma oportunidade de reunir profissionais de finanças e de diversas áreas para discutir as transformações que nossa sociedade tem vivido. Vivemos um momento de mutação com a Inteligência Artificial. É uma transformação no mundo muito grande”, destacou.

Inovação

As discussões da manhã tiveram foco no papel das cidades e das instituições na criação de ambientes propícios à inovação e ao investimento. O prefeito do Recife, João Campos, abriu a programação destacando o papel do congresso na consolidação da capital pernambucana como centro de atração de negócios e talentos.

“É muito importante a gente receber um encontro nacional como esse, que reúne um grupo seleto de pessoas que trabalham em grandes companhias nacionais e multinacionais. Isso coloca o Recife em um eixo de protagonismo em uma agenda econômica, que é o que gera emprego e oportunidades para tantas pessoas”, afirmou.

Em seguida, o ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy, apresentou a palestra magna da manhã, de forma remota, e destacou a relevância de debates sobre inovação em um cenário de mudanças aceleradas no ambiente financeiro global.

“É uma grande satisfação estar participando desse evento tão importante não só para Pernambuco, mas também para o Brasil”, disse.

Transformação

Encerrando o primeiro período do evento, o painel “O impacto da transformação digital e da inteligência artificial no cuidado com a saúde” reuniu o presidente da ANSERJUF, Ubiratan Marques, e o CEO fundador da MV, Paulo Magnus. O debate abordou como o avanço tecnológico tem modificado o setor de saúde, tanto em eficiência quanto em acesso, reforçando a transversalidade da pauta da inovação para a economia e para o serviço público.

Perspectivas

O CONEF chega à sua 35ª edição reforçando o papel do IBEF como espaço de integração entre os setores público e privado. A programação segue à tarde com a participação do assessor especial do Governo de Pernambuco, Zé Neves, representando a governadora Raquel Lyra, além da palestra magna do economista e escritor Eduardo Giannetti. Também estão previstas apresentações do secretário de Relações Institucionais do Recife, Raul Henry, e da sócia-diretora da Deloitte, Caroline Yokomizo, que encerrará o congresso com a palestra “Finanças do Futuro”.

