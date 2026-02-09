A- A+

Mercado imobiliário Conexão Ademi-PE debate consolidado de 2025 e o cenário para 2026 Evento ocorre no dia 24 de fevereiro, no Restaurante Adega, e visa analisar o desempenho do último ano e antecipar as transformações do mercado imobiliário no novo ciclo econômico

A Ademi-PE (Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco) promove, no dia 24 de fevereiro, o Conexão Ademi, evento estratégico voltado à apresentação do balanço consolidado de 2025 e das projeções para o setor em 2026.

O encontro ocorrerá no Restaurante Adega, no bairro das Graças, a partir das 19h, reunindo os principais tomadores de decisão da construção civil e do mercado imobiliário local.

O núcleo do debate será a divulgação da pesquisa Ademi/Brain, um raio-x completo que mapeia o desempenho das vendas e lançamentos ao longo do último ano. Para 2026, o foco será a identificação de novos nichos de investimento e a análise do comportamento do crédito habitacional, fatores determinantes para a viabilidade de novos empreendimentos no estado.

A análise dos indicadores será conduzida pelo economista Fábio Tadeu Araújo, CEO da Brain Inteligência Estratégica. Referência nacional no setor, Araujo apresentará tendências de consumo e dados de inteligência que servirão de base para o planejamento estratégico das incorporadoras para o novo ciclo econômico.

Além da exposição técnica, o Conexão Ademi consolida-se como um fórum de articulação entre o setor privado e o poder público.

“O objetivo é utilizar a precisão dos dados para balizar o crescimento urbano e fortalecer a economia imobiliária em Pernambuco, garantindo maior assertividade aos investidores frente aos desafios macroeconômicos deste ano”, resume Rafael Simões, presidente da Ademi-PE.

Veja também