A- A+

Mercado imobiliário Conexão Ademi-PE vai debater sobre centros urbanos Neste ano, o evento focará em discutir os números e tendências dos imóveis no Centro do Recife

O Conexão Ademi-PE 2025 reunirá na próxima quarta-feira (11) o setor da construção civil pernambucana ás 19h para discutir sobre os centros urbanos da região. A edição será promovida pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) no restaurante Solar do Douro, no Pina, em Recife.

A pauta do evento inclui uma análise detalhada dos centros urbanos do Estado de Pernambuco, traçando uma comparação entre as principais capitais do Nordeste. Além disso, haverá uma leitura dos centros urbanos da Região Metropolitana do Recife.

“O Conexão Ademi-PE é um momento crucial para empresários, tomadores de decisão de construtoras, representantes estratégicos do poder público e especialistas do mercado se aprofundarem em questões relevantes do setor, pois é uma oportunidade de conhecer dados e tendências de mercado, além de discutir temas relevantes para o mercado imobiliário pernambucano”, revela o presidente da Ademi-PE, Rafael Simões.

O Conexão Ademi-PE funciona como uma robusta plataforma de conhecimento. A cada edição, são apresentados dados inéditos de pesquisas desenvolvidas pela Brain Inteligência Estratégica. A análise é seguida por um debate aprofundado com convidados que enriquecem a discussão sobre o tema central.

Neste ano, além da apresentação dos dados do primeiro trimestre do mercado imobiliário pernambucano, o foco será nos números e tendências dos imóveis no Centro do Recife. Esta pauta é crucial, considerando o avanço do novo plano do programa Recentro da Prefeitura do Recife, a implementação da nova LPUOS (Lei de Uso e Ocupação do Solo) e a crescente importância do retrofit como estratégia de revitalização urbana.

A apresentação da pesquisa será conduzida por Gisele Pereira, especialista em Inteligência de Mercado da Brain. Para dinamizar a discussão, contará com a participação de Leandro Vasconcelos, Diretor Comercial & Logística da Aço Verde Brasil, e Avelar Loureiro, Diretor-Presidente da ACLF Empreendimentos.

“As discussões sobre a revitalização do centro da capital pernambucana e as oportunidades de investimento em retrofit prometem nortear as decisões e investimentos do mercado imobiliário para os próximos anos, impactando diretamente o desenvolvimento econômico da região”, finaliza Rafael Simões.

Mais informações no link

Veja também