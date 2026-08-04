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encontro Conexão Ademi reúne setor imobiliário para apresentar balanço do 2º trimestre Evento exclusivo para associados e convidados ocorre no restaurante Voar, em Boa Viagem, e será marcado pela divulgação dos dados do último trimestre em parceria com a Brain Inteligência Estratégica

A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) reúne associados e convidados na próxima quarta-feira (12), às 19h, no restaurante Voar, em Boa Viagem, para mais uma edição do Conexão Ademi.

O destaque da noite será a apresentação dos dados inéditos da pesquisa Ademi/Brain sobre lançamentos, vendas e estoque de imóveis referentes ao 2º trimestre de 2026 no Recife e na Região Metropolitana, ministrada pelo CEO da Brain Inteligência Estratégica, Fábio Tadeu Araujo.

O levantamento trará uma análise detalhada sobre o desempenho dos diferentes segmentos do setor, abrangendo desde imóveis residenciais de médio e alto padrão até modalidades enquadradas em programas habitacionais de interesse social e empreendimentos comerciais.

“O Conexão Ademi se consolida como um espaço técnico fundamental para o setor, permitindo que os empresários compreendam as reais movimentações de vendas e estoques. A divulgação periódica dos indicadores da pesquisa cumpre o papel de orientar o planejamento dos novos empreendimentos com base na demanda real, municiando o mercado com dados consistentes para a tomada de decisão e garantindo mais previsibilidade aos investimentos”, afirma o presidente da Ademi-PE, Leonardo Pessoa de Queiroz.

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