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Empreendedorismo Conexão Afro impulsiona empreendedorismo negro com capacitação e oportunidades de negócios no Recife Evento gratuito do Sebrae/PE reúne palestras, mentorias, feira de negócios e networking para fortalecer empreendedores negros na Região Metropolitana do Recife

O empreendedorismo negro ganha espaço na agenda do Sebrae Pernambuco com a realização do Quartas de Sucesso – Conexão Afro, que acontece na próxima quarta-feira (1º), das 9h às 17h, na sede da instituição, no Recife. Gratuito, o evento reunirá empreendedores, especialistas, representantes de instituições públicas e privadas para um dia de palestras, mentorias, feira de negócios e networking voltados ao fortalecimento de negócios liderados por pessoas negras.

Segundo levantamento do Sebrae, com base na PNAD Contínua do IBGE, Pernambuco possui cerca de 663,5 mil empreendedores negros, o equivalente a 62,3% dos donos de negócios do estado, percentual superior à média nacional, de 52,7%. Apesar da representatividade, esse público ainda enfrenta desafios como acesso ao crédito, formalização e ampliação de mercados.

A programação será dividida em dois eixos temáticos: Identidade, posicionamento e protagonismo e Mercado, vendas e futuro dos negócios. Entre os destaques estão palestras com a educadora financeira Dina Prates, fundadora da UjamaaTech; a estrategista de economia criativa Belisa Alves; a jornalista Eliana Victório; e a empresária Karla Calazans, além de painéis sobre liderança, inteligência emocional, acesso a crédito, presença digital e gestão financeira.

Outro destaque é a Expo Afro, feira que reunirá empreendedores dos segmentos de artesanato, moda, gastronomia, beleza, serviços e projetos sociais. O espaço também contará com rodadas de negócios, apresentação de pitches e mentorias individuais, criando oportunidades para ampliar parcerias e fortalecer redes de relacionamento.

O evento marca o lançamento do Conexão Afro, projeto criado pelo Sebrae/PE para estimular o afroempreendedorismo na Região Metropolitana do Recife e em Fernando de Noronha. A iniciativa integra o Programa Plural, voltado à promoção da diversidade e da inclusão no ambiente de negócios.

"O projeto pretende fortalecer um ecossistema colaborativo de afroempreendedorismo, ampliando redes de apoio, valorizando trajetórias e criando oportunidades para que mais negócios liderados por pessoas negras cresçam de forma sustentável", destaca Andréa Viana, gestora de projetos do Sebrae/PE.

Os dados também revelam desigualdades de renda. Enquanto empreendedores negros em Pernambuco têm rendimento médio mensal de R$ 2.334,28, entre empreendedores brancos esse valor chega a R$ 4.155,25, diferença de aproximadamente 78%.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas na Loja Virtual do Sebrae Pernambuco.

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