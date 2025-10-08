Qua, 08 de Outubro

empreendedorismo

Conexão "Ela Dá Conta" reuniu empreendedoras no Recife para falar de gestão de negócios

Evento reforçou o protagonismo feminino nos negócios, e contou com mais de 250 participantes

Foto: Divulgação

A 3ª edição do Conexão “Ela Dá Conta”, encontro voltado ao fortalecimento do empreendedorismo feminino, esteve no Recife entre os dias 3 e 4 de outubro. O evento reuniu mais de 250 mulheres de diversas regiões do país em dois dias de capacitação.

Idealizada pela consultora e especialista em posicionamento estratégico e negócios, Aline Portela, a iniciativa foi estruturada foi voltada para gestão de finanças e negócios.

“Um ecossistema de negócios é um conjunto de produtos, serviços e experiências conectados entre si, que permitem que o cliente evolua em diferentes etapas da jornada, enquanto você multiplica suas fontes de receita”, explica Aline.

A contadora e empresária pernambucana Azenate Xavier, da Azenate Soluções Contábeis,disse que o evento foi muito relevante para seu planejamento de negócios.

“É a chance de sair da zona de conforto, assumir o papel de gestora e prosperar tanto no próprio negócio quanto no dos clientes”, afirmou. 

Já para a mentora financeira Josinete Santos, de Sorocaba (SP), e que comanda a JS Educação Corporativa,od dois dias de evento serão aplicados por ela a partir de agora.

“Não se trata apenas do que se aprende durante o evento, mas do que se aplica ao longo dos anos. Muitas decisões estratégicas que adotei na minha empresa nasceram nesse ambiente”, relatou.

De acordo com o Sebrae, 34% dos negócios no Brasil já são liderados por mulheres, mas ainda há barreiras relacionadas a crédito, acesso a mercados e suporte estratégico. Nesse cenário, esta terceira edição do Conexão Ela Dá Conta se consolidou como um espaço de troca de experiências, desenvolvimento de competências e estímulo à autonomia financeira feminina. 


 

