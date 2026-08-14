A- A+

NEGÓCIOS Competitividade e oportunidades para a indústria em debate no Conexões Produtivas Evento, no dia no dia 20 deste mês, colocará em discussão estratégias para ampliar a competitividade do estado, atrair investimentos, estimular exportações e fortalecer setores com relevante na economia regional

A agenda nacional Conexões Produtivas: Oportunidades para o Desenvolvimento da Indústria Brasileira chega ao Recife no dia 20 deste mês, na Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), em Santo Amaro, área central do Recife.

O evento tem como finalidade reunir representantes do setor produtivo, entidades empresariais e governo em torno dos desafios e das oportunidades para o fortalecimento da indústria pernambucana.

Com a participação do ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa, serão debatidos no encontro estratégias para ampliar a competitividade do estado, atrair investimentos, estimular exportações e fortalecer setores que desempenham papel relevante na economia regional.

Na pauta estarão os impactos das novas medidas tarifárias adotadas pelos Estados Unidos, as perspectivas do acordo entre Mercosul e União Europeia e as oportunidades que se abrem para Pernambuco diante das transformações nas relações comerciais globais, especialmente em áreas como logística, agroindústria, transição energética e comércio exterior.

Segundo o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Olavo Noleto, as vocações produtivas de Pernambuco, da logística à agroexportação e à transição energética, estarão no centro dos debates do encontro.

“Ao chegar a Pernambuco, o Conexões Produtivas reforça seu compromisso de ouvir quem produz, investir no diálogo e conectar oportunidades. Queremos construir soluções alinhadas à realidade do estado e fortalecer os setores que impulsionam o desenvolvimento regional”, afirma Noleto.

No Recife, a programação terá início às 14h20, com a solenidade de abertura que reunirá o presidente da Fiepe, Bruno Veloso, o presidente da ApexBrasil, Laudemir Muller, e o presidente da ABDI, Olavo Noleto.

Na sequência, representantes da indústria pernambucana participarão de uma escuta setorial voltada à identificação de demandas, oportunidades e desafios para o fortalecimento da competitividade no estado.

Ao longo da tarde, o MDIC, por meio da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) e da Secretaria de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços (SDIC), além da ApexBrasil, do BNDES e da ABDI, apresentarão iniciativas e instrumentos voltados à ampliação das exportações, à atração de investimentos, ao acesso ao crédito e ao fortalecimento da base produtiva pernambucana.

Realizada pela ABDI e pela ApexBrasil, a agenda já passou por São Paulo, Itajaí (SC), Rio Branco (AC) e Fortaleza (CE), promovendo o intercâmbio de experiências e a construção de soluções voltadas ao aumento da competitividade da indústria em diferentes regiões do país.

Segundo dados do IBGE, a indústria respondeu por cerca de 20,5% do PIB brasileiro em 2025, com valor adicionado estimado em R$ 2,6 trilhões. É nesse contexto que a iniciativa coloca em debate temas relacionados à competitividade, inovação, produtividade, ambiente de negócios e inserção internacional.

A edição do Recife terá foco em temas relacionados às características e aos desafios da economia pernambucana. Entre os assuntos destacados estão a articulação entre os complexos industriais do estado, como Suape e os setores automotivo e de saúde, e os arranjos produtivos locais, especialmente no Agreste.

A agenda também contemplará debates sobre internacionalização e atração de investimentos, com destaque à posição logística do estado, além das oportunidades de exportação a partir do Porto de Suape e da agricultura irrigada do Vale do São Francisco.

Outro eixo das discussões será o acesso a linhas de financiamento voltadas à diversificação produtiva, à formalização de arranjos produtivos locais e a iniciativas de transição energética no Sertão pernambucano. Informações e inscrição, clique aqui.

Confira a programação completa:

14h: Credenciamento e welcome coffee

14h10: Coletiva de imprensa

14h30: Boas-Vindas Institucionais

Bruno Veloso, Presidente da Fiepe

Laudemir Muller, Presidente da ApexBrasil

Olavo Noleto, Presidente da ABDI

15h: Do Tarifaço às Novas Oportunidades: a Estratégia do Brasil para Expandir Mercados e Fortalecer a Indústria.

Márcio Elias Rosa, Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)

15h30: A Voz da Indústria Pernambucana: desafios e oportunidades para competir no mercado internacional.

Lideranças empresariais locais compartilham experiências, desafios e oportunidades para ampliar a inserção internacional e a competitividade das empresas pernambucanas.

15h50: Painéis Temáticos:

15h50: Acordos Comerciais e oportunidades para empresas Pernambucanas

Tatiana Prazeres – Secretária de Comércio Exterior /MDIC

16h05: Pernambuco no Cenário da Nova Indústria Brasil

Uallace Moreira Lima – Secretário de Industria, Inovação, Comércio e Serviços /MDIC

16h20: Como Expandir Mercados e Atrair Investimentos

Igor Gomes – Gerente de Inteligência de Mercado /APEX Brasil

16h35: Crédito para Crescer: Como Financiar a Expansão dos Negócios

Ana Paula Bernardino - Gerente da área de Comercio Exterior/BNDES

16h45: Estratégia ABDI para Indústria 4.0

Isabela Gaya – Gerente da Unidade de Difusão Tecnologias da ABDI

17h: Encerramento







Veja também