Competitividade e oportunidades para a indústria em debate no Conexões Produtivas
Evento, no dia no dia 20 deste mês, colocará em discussão estratégias para ampliar a competitividade do estado, atrair investimentos, estimular exportações e fortalecer setores com relevante na economia regional
A agenda nacional Conexões Produtivas: Oportunidades para o Desenvolvimento da Indústria Brasileira chega ao Recife no dia 20 deste mês, na Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), em Santo Amaro, área central do Recife.
O evento tem como finalidade reunir representantes do setor produtivo, entidades empresariais e governo em torno dos desafios e das oportunidades para o fortalecimento da indústria pernambucana.
Com a participação do ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa, serão debatidos no encontro estratégias para ampliar a competitividade do estado, atrair investimentos, estimular exportações e fortalecer setores que desempenham papel relevante na economia regional.
Na pauta estarão os impactos das novas medidas tarifárias adotadas pelos Estados Unidos, as perspectivas do acordo entre Mercosul e União Europeia e as oportunidades que se abrem para Pernambuco diante das transformações nas relações comerciais globais, especialmente em áreas como logística, agroindústria, transição energética e comércio exterior.
Segundo o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Olavo Noleto, as vocações produtivas de Pernambuco, da logística à agroexportação e à transição energética, estarão no centro dos debates do encontro.
“Ao chegar a Pernambuco, o Conexões Produtivas reforça seu compromisso de ouvir quem produz, investir no diálogo e conectar oportunidades. Queremos construir soluções alinhadas à realidade do estado e fortalecer os setores que impulsionam o desenvolvimento regional”, afirma Noleto.
No Recife, a programação terá início às 14h20, com a solenidade de abertura que reunirá o presidente da Fiepe, Bruno Veloso, o presidente da ApexBrasil, Laudemir Muller, e o presidente da ABDI, Olavo Noleto.
Na sequência, representantes da indústria pernambucana participarão de uma escuta setorial voltada à identificação de demandas, oportunidades e desafios para o fortalecimento da competitividade no estado.
Ao longo da tarde, o MDIC, por meio da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) e da Secretaria de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços (SDIC), além da ApexBrasil, do BNDES e da ABDI, apresentarão iniciativas e instrumentos voltados à ampliação das exportações, à atração de investimentos, ao acesso ao crédito e ao fortalecimento da base produtiva pernambucana.
Realizada pela ABDI e pela ApexBrasil, a agenda já passou por São Paulo, Itajaí (SC), Rio Branco (AC) e Fortaleza (CE), promovendo o intercâmbio de experiências e a construção de soluções voltadas ao aumento da competitividade da indústria em diferentes regiões do país.
Segundo dados do IBGE, a indústria respondeu por cerca de 20,5% do PIB brasileiro em 2025, com valor adicionado estimado em R$ 2,6 trilhões. É nesse contexto que a iniciativa coloca em debate temas relacionados à competitividade, inovação, produtividade, ambiente de negócios e inserção internacional.
A edição do Recife terá foco em temas relacionados às características e aos desafios da economia pernambucana. Entre os assuntos destacados estão a articulação entre os complexos industriais do estado, como Suape e os setores automotivo e de saúde, e os arranjos produtivos locais, especialmente no Agreste.
A agenda também contemplará debates sobre internacionalização e atração de investimentos, com destaque à posição logística do estado, além das oportunidades de exportação a partir do Porto de Suape e da agricultura irrigada do Vale do São Francisco.
Outro eixo das discussões será o acesso a linhas de financiamento voltadas à diversificação produtiva, à formalização de arranjos produtivos locais e a iniciativas de transição energética no Sertão pernambucano. Informações e inscrição, clique aqui.
Confira a programação completa:
14h: Credenciamento e welcome coffee
14h10: Coletiva de imprensa
14h30: Boas-Vindas Institucionais
Bruno Veloso, Presidente da Fiepe
Laudemir Muller, Presidente da ApexBrasil
Olavo Noleto, Presidente da ABDI
15h: Do Tarifaço às Novas Oportunidades: a Estratégia do Brasil para Expandir Mercados e Fortalecer a Indústria.
Márcio Elias Rosa, Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)
15h30: A Voz da Indústria Pernambucana: desafios e oportunidades para competir no mercado internacional.
Lideranças empresariais locais compartilham experiências, desafios e oportunidades para ampliar a inserção internacional e a competitividade das empresas pernambucanas.
15h50: Painéis Temáticos:
15h50: Acordos Comerciais e oportunidades para empresas Pernambucanas
Tatiana Prazeres – Secretária de Comércio Exterior /MDIC
16h05: Pernambuco no Cenário da Nova Indústria Brasil
Uallace Moreira Lima – Secretário de Industria, Inovação, Comércio e Serviços /MDIC
16h20: Como Expandir Mercados e Atrair Investimentos
Igor Gomes – Gerente de Inteligência de Mercado /APEX Brasil
16h35: Crédito para Crescer: Como Financiar a Expansão dos Negócios
Ana Paula Bernardino - Gerente da área de Comercio Exterior/BNDES
16h45: Estratégia ABDI para Indústria 4.0
Isabela Gaya – Gerente da Unidade de Difusão Tecnologias da ABDI
17h: Encerramento