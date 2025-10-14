A- A+

Ferrovia Conexões Transnordestina debate os impactos da ferrovia no Agreste e no polo de confecções Promovido pelo Movimento Econômico, o debate vai abordar os impactos econômicos e logísticos do trecho SalgueiroSuape

Nesta quarta-feira (15), especialistas, empresários e autoridades se reúnem em Caruaru para discutir o papel da Ferrovia Transnordestina no desenvolvimento de Pernambuco. A quinta edição do seminário Conexões Transnordestina – A Ferrovia que Move Pernambuco, promovido pelo Movimento Econômico, vai abordar os impactos econômicos e logísticos do trecho Salgueiro–Suape, com atenção especial ao polo de confecções do Agreste, às oportunidades para o comércio regional e à possível retomada do trem de passageiros.

O encontro acontece das 9h às 13h, no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Caruaru (ACIC), reunindo especialistas, empresários e autoridades. Entre os palestrantes confirmados estão o consultor em transportes Maurício Pina; o superintendente da Sudene, Francisco Alexandre; o engenheiro ferroviário Fernando Jordão; a consultora em estratégia Ivânia Porto, representante da ACIC; e o economista Wamberto Barbosa, diretor de Planejamento do Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil de Pernambuco (NTCPE). A mediação será da jornalista Patrícia Raposo, CEO do Movimento Econômico.

A proposta do seminário é discutir como a retomada do trecho Salgueiro–Suape pode transformar a logística regional. Segundo Fernando Jordão, a ferrovia poderá reduzir em até 30% os custos de transporte para o polo de confecções, facilitando a chegada de insumos e o escoamento da produção pelo Porto de Suape. O setor reúne cerca de 14 mil empreendimentos formais e informais, movimentando a economia de cidades como Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe e gerando renda para mais de 100 mil pessoas.

Além da indústria têxtil, a Transnordestina deve beneficiar outros segmentos estratégicos da região, como o avícola, o polo leiteiro, a indústria de baterias Moura (em Belo Jardim) e a produção de gipsita no Araripe. A melhoria na infraestrutura logística deve ampliar a competitividade das cadeias produtivas, atrair novos investimentos e integrar o Agreste aos principais corredores de exportação do Estado.

O Conexões Transnordestina é uma série itinerante com patrocínio da Sudene e do Complexo Industrial Portuário de Suape. Já passou por Salgueiro, Petrolina, Araripina e Belo Jardim, promovendo o diálogo entre técnicos, empresários e lideranças locais sobre os desafios e oportunidades em torno do projeto ferroviário.

As obras seguem em andamento, e o edital do trecho Arcoverde–Custódia deve ser lançado ainda em outubro. Em Caruaru, o seminário será estratégico para alinhar as necessidades produtivas da região com o planejamento logístico da ferrovia.

