Conexões Transnordestina: ferrovia é estratégica para economia de Pernambuco, destaca secretário

A importância da Ferrovia Transnordestina para a economia de Pernambuco foi o tema central da fala do secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti, durante a quarta edição do Seminário Conexões Transnordestina – A Ferrovia que Mudará Pernambuco, realizada nesta quinta-feira (24) em Belo Jardim, no Agreste.

O secretário ressaltou que o governo estadual tem acompanhado de perto os debates nos seminários, que fazem parte de uma série de sete encontros. "Olha, a gente já está acolhendo os resultados efetivos do que vem sendo discutido aqui nos seminários. Hoje é o quarto de uma série de sete. O governo do Estado de Pernambuco teve presente em todos", afirmou Cavalcanti.

Segundo ele, o avanço da Transnordestina no trecho Salgueiro–Suape é parte de uma estratégia maior de integração logística. "Defendemos a conexão do Porto de Suape até a região do Matopiba, integrando de vez o maior porto do Nordeste, um dos melhores do Brasil, com essa grande região produtiva. E, claro, puxar esse ramal até chegar na Norte-Sul. Essa é uma defesa que temos feito de forma muito firme", explicou.

Cavalcanti destacou que a urgência do projeto começa a se transformar em ações concretas. "O governo federal começa agora não apenas a portar o discurso da urgência que nós carregamos conosco, mas também a tomar medidas efetivas. O grupo de trabalho que temos formado com o Ministério dos Transportes e com a Infra S.A. começa a produzir os primeiros resultados. Agora, estamos na fase de orçamento. Ou seja, a obra está efetivamente se movendo e temos a perspectiva de, no curtíssimo prazo, começar a ver resultados reais", disse.

Questionado sobre os impactos da ferrovia para a avicultura e outras produções da região, Cavalcanti afirmou que o potencial é significativo. "Estamos falando da possibilidade de dobrar ou triplicar a produção. Pernambuco hoje se destaca como um grande produtor de proteína animal: ovos, frango, boi, tilápia ao longo de todo o São Francisco. São oportunidades gigantescas ligadas à produção de proteína animal que, com a Transnordestina, conecta a gente como um grande alimentador do mundo, como o Brasil já é", destacou.

