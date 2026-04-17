Confederação Nacional da Indústria aumenta projeção de crescimento do PIB de 2026 para 2%

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A Confederação Nacional da Indústria (CNI) aumenta de 1,8% para 2% a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do país em 2026. Segundo o Informe Conjuntural do 1º Trimestre, publicado nesta sexta-feira (17), a expetativa de alta da indústria também cresce de 1,1% para 1,6%, e os setores de serviços e agropecuária mudam de 1,9% para 2,1%, e de 0% para 1,1%, respectivamente.

“Os ajustes das projeções de crescimento da economia se devem especificamente a três fatores. O primeiro é o desempenho mais positivo do que o esperado para a indústria extrativa nos primeiros meses do ano, puxado pela produção de petróleo e de minério de ferro. O segundo é a contínua revisão da previsão para a safra, e o último fator é um melhor desempenho do setor de serviços, que deve ser sensibilizado pela expansão fiscal”, explica o diretor de Economia da CNI, Mário Sérgio Telles.

Ainda de acordo com a análise da CNI, o consumo das famílias deve subir 2% em 2026, uma alta de 0,7 ponto percentual frente ao ritmo de crescimento do ano passado. O impulso fiscal, a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda e o crescimento da massa salarial devem impulsionar esse avanço. Já os investimentos devem subir 0,6%, ante alta de 2,9% em 2025, refletindo o impacto dos juros elevados e o endividamento das empresas.

Em contrapartida, a qualidade do crescimento econômico, marcado por um desequilíbrio entre consumo e investimento, persiste e preocupa.“É o tipo de crescimento que não se sustenta. Se nós não tivermos aumento dos investimentos que gere uma oferta maior no futuro e supra o maior nível de consumo, o ritmo de expansão da economia será comprometido”, explica Telles.

Indústria

A indústria extrativa deve puxar o crescimento do setor industrial em 2026. Menos sensível aos juros elevados, o setor continua exibindo aumento da produção, impulso que deve se ampliar com a elevação do preço do barril de petróleo devido à guerra no Oriente Médio. Por isso, a CNI reviu de 1,1% para 7,8% a projeção de alta do segmento.

Por outro lado, o cenário deve continuar adverso para a indústria de transformação. No cenário externo, a instabilidade no preço do petróleo pode trazer impacto ao setor de transportes e energia. Com isso, a indústria de transformação deve crescer 0,3% e não mais 0,5% este ano.

O recorde no lançamento e venda de unidades residenciais no fim do ano passado e o anúncio de políticas de estímulo ao setor, como a concessão de crédito para reformas de moradias de famílias de baixa renda, devem impulsionar a indústria da construção em 2026. O setor, no entanto, seguirá penalizado pelas elevadas taxas de juros e, por isso, teve a projeção de crescimento diminuída de 2,5% para 1,3%.

Mercado de trabalho

Mesmo com a perda de ritmo da economia, o mercado de trabalho seguirá aquecido, ainda que em menor intensidade do que no ano passado, estima a CNI. Projeta-se alta de 1% da população ocupada, o que levaria a taxa de desemprego a 5,2% no fim de 2026. A baixa desocupação, por sua vez, continuará sustentando ganhos reais de rendimento aos trabalhadores. Por isso, a expectativa é que a massa de rendimento real suba 4,7%.

Apesar dos sinais de moderação da atividade econômica e enfraquecimento do crédito, há resistência nos preços relacionados aos serviços e piora das expectativas de inflação para 2026 e 2027. Além disso, a deterioração do ambiente externo e riscos geopolíticos podem impactar os preços por aqui.

*Com informações da assessoria

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