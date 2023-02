A- A+

Negócios Confederação Nacional do Comércio estima que o Carnaval movimentará R$ 8,18 bilhões no Brasil Com período de logística difícil por conta da festa prolongada, economista diz que comércio e serviços devem estar preparados para atender a demanda

Neste período de Carnaval não são apenas os foliões que estão animados e prontos para curtir a época, mas diversos negócios e setores da economia acabam se empolgando na data para alavancar o faturamento. O Carnaval de 2023 movimentará R$ 8,18 bilhões em todo o país, de acordo com estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Segundo o economista e professor da Estácio, Eduardo Amendola, se está estimativa for alcançada, será o segundo maior nos últimos 11 anos. "O feriado prolongado do Carnaval levará um grande fluxo de pessoas para vários destinos do país, com possibilidade este ano de gerar aproximadamente 25 mil empregos temporários, que vão estar concentrados nos setores hoteleiro, de alimentos e bebidas, e muitos outros que podem dar suporte à festa do Carnaval, seja na área de serviços ou comércio", explica. Ele dá algumas dicas fundamentais para que os setores de moda, beleza, acessórios, alimentos e bebidas, que são os que mais se beneficiam.

"Investir em produtos e serviços temáticos é uma ótima opção. Salões de beleza, por exemplo, podem investir em pintura corporal, penteados e unhas voltadas para o Carnaval. Mas para a estratégia ser atrativa aos foliões, além de temática ela precisa fazer sentido para o negócio", aconselha.

Os donos de negócios também precisam se ligar na questões relacionadas ao seu estoque. "É preciso lembrar que este é um período de logística difícil, onde a cadeia de entregas e o funcionamento dos negócios são afetados, por isso é importante se preparar. Hotéis, por exemplo, devem se antecipar à compra de insumos para a manutenção de seus serviços durante o Carnaval, assim como contratar mais funcionários devido ao fluxo intenso de pessoas, como também acontece no setor de restaurantes", diz.

O comércio deve se preocupar, além de contratações extras, em dilatar seu horário de funcionamento. "A festa do Carnaval acontece de manhã, à tarde e à noite, então o empreendedor precisa acompanhar o horário das comemorações. É necessário também, nos casos de quem trabalha com entrega, a preocupação em garantir que os produtos cheguem no horário, sem atrasos", completa.

O economista destaca que a dica fundamental, que funcionará para qualquer tipo de negócio, é marcar presença nas redes sociais, associando sua marca à temática e divulgando seus produtos e serviços.

