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EVENTO Conferência da ABRAMAGRO reúne lideranças e reforça protagonismo do agro brasileiro Evento contou com a participação do presidente e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, e debateu inovação, sustentabilidade e desafios do setor

A 3ª Conferência "ABRAMAGRO - Brasil, uma Potência no Agro" reuniu, nesta quinta-feira (9), especialistas, produtores, empresários e autoridades para discutir os rumos do agronegócio no país.

Entre os participantes, esteve o presidente e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro. O encontro destacou o papel estratégico do Brasil no cenário global e promoveu debates sobre inovação, sustentabilidade e políticas públicas voltadas ao setor.

Promovida pela ABRAMAGRO em parceria com o SINDAÇÚCAR – AL, a conferência objetiva funcionar como um espaço de articulação e troca de conhecimento entre diferentes segmentos do agro.

Ao longo da programação de hoje, foram discutidos temas como tecnologia no campo, aumento da produtividade, desafios regulatórios e oportunidades nos mercados nacional e internacional.

Além dos painéis, o evento também funcionou como ambiente de networking, aproximando lideranças e incentivando a adoção de práticas mais eficientes e sustentáveis.

Durante a abertura, o presidente da ABRAMAGRO, Manoel Gomes, ressaltou a importância do momento vivido pelo agro brasileiro.

“O Brasil já é uma potência no agronegócio, mas temos capacidade para avançar ainda mais. Eventos como este fortalecem o diálogo, impulsionam a inovação e mostram ao mundo a força e a responsabilidade do nosso setor”.

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