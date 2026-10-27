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datagro experience Conferência da Datagro reúne mais de 1,5 mil participantes e debate futuro do setor sucroenergético Evento contou com lideranças para discutir descarbonização do etanol, novos mercados para biocombustíveis e impactos da reforma tributária

A 26ª Conferência Internacional Datagro sobre Açúcar e Etanol reuniu, em São Paulo, mais de 1,5 mil participantes em dois dias de debates sobre os desafios e as perspectivas do setor, com discussões sobre transição energética, competitividade, mercado internacional e mudanças regulatórias.

O presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, marcou presença nos dois dias do evento, promovido pela Datagro - Consultoria Agrícola Independente.

O presidente da Datagro, Plinio Nastari, destacou a importância do encontro para o compartilhamento de conhecimento e a construção de estratégias para o setor.

“A Datagro, pelo 26º ano consecutivo, promoveu um ambiente para que ocorresse a troca de conhecimento, avaliações de mercado, prognósticos e sejam disseminadas novas tecnologias e o planejamento do setor seja discutido de forma transparente, harmônica e compartilhada”, afirmou.

Etanol e novos mercados

A programação desta terça-feira também contou com debates sobre pesquisas para estimular o consumo de etanol, estudos sobre misturas com maior concentração do biocombustível na gasolina e o uso de fontes renováveis no transporte marítimo. A agenda incluiu ainda discussões sobre o mercado internacional de açúcar, a eletrificação utilizando etanol e as perspectivas do mercado financeiro para o setor.

Um dos destaques da programação foi o Painel 9, intitulado “Planejamento do setor – Painel dos Presidentes”, que reuniu lideranças de entidades representativas da cadeia produtiva. Entre os temas discutidos, a reforma tributária ganhou espaço na avaliação do presidente da NovaBio e do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de Pernambuco (Sindaçúcar-PE), Renato Cunha.

Para o dirigente, a mudança na lógica de tributação sobre o consumo exige atenção às particularidades do setor, que reúne diferentes realidades produtivas e regras tributárias estaduais. “É um assunto que merece muita atenção, muitos estudos, inclusive dos órgãos institucionais, para que se crie algum tipo de mecanismo”, afirmou.

Segundo Cunha, a reforma tributária precisa considerar os impactos sobre a produção e as diferenças regionais existentes no país. Ele chamou atenção para a complexidade do sistema atual, marcado por regras distintas entre os estados e municípios, e para as dificuldades de antecipar os efeitos das mudanças sobre um setor com presença em diferentes regiões brasileiras.

Durante o painel, também foram discutidos os impactos das mudanças nas relações de trabalho, especialmente em relação à jornada de trabalho e aos turnos de revezamento. Cunha destacou a importância de considerar os efeitos das alterações regulatórias sobre as empresas e a organização da produção.

Perspectivas

Ao longo dos dois dias de programação, a conferência reuniu representantes de entidades, empresas e especialistas para discutir os rumos do mercado nacional e internacional de açúcar e biocombustíveis, além de novas oportunidades para o segmento.

O presidente da Datagro, Plínio Nastari, destacou a importância do encontro para a troca de conhecimento, a avaliação de cenários e a disseminação de novas tecnologias e também ressaltou o papel do setor brasileiro na segurança energética e alimentar e no enfrentamento das mudanças climáticas.

Já o diretor da Datagro, Guilherme Nastari, destacou que os debates abordaram oportunidades de expansão dos biocombustíveis em segmentos como o transporte marítimo e a aviação, além dos efeitos das mudanças no Brasil sobre o mercado internacional de açúcar, os custos de produção e a adoção de novas tecnologias.

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