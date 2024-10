A- A+

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Conferência internacional arrecada mais de US$ 800 milhões para o Líbano Pelo menos 1.470 pessoas foram mortas no Líbano em quase um mês

Mais de 800 milhões de dólares (4,5 bilhões de reais) em ajuda humanitária para o Líbano foram arrecadados em uma conferência internacional em Paris, anunciou o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, nesta quinta-feira (24).

“No total, arrecadamos coletivamente US$ 800 milhões em ajuda humanitária e US$ 200 milhões (1,2 bilhão de reais) para as forças de segurança, ou seja, quase um bilhão (5,7 bilhões de reais) e ainda mais com as últimas contribuições”, disse Barrot, enfatizando que a comunidade internacional estava ‘à altura do desafio’.

A conferência, iniciada pelo presidente francês, Emmanuel Macron, reuniu os países parceiros do Líbano, as Nações Unidas, a União Europeia e organizações internacionais, regionais e da sociedade civil, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores da França.

O Exército israelense começou a bombardear pesadamente os redutos islamistas libaneses do Hezbollah no sul e no leste do Líbano e nos subúrbios do sul de Beirute em 23 de setembro e, uma semana depois, lançou uma ofensiva terrestre no sul do Líbano.

O objetivo declarado dessas operações é possibilitar o retorno de 60.000 habitantes do norte de Israel, forçados a sair devido ao constante lançamento de foguetes do sul do Líbano no último ano.

Pelo menos 1.470 pessoas foram mortas no Líbano em quase um mês, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.

