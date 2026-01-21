A- A+

conferência Conferência Nacional de Slots da Anac é realizada no Recife Conferência é promover o uso mais eficiente da infraestrutura aeroportuária brasileira, distribuindo e ajustando os horários de pousos e decolagens no país

Pela primeira vez, o Recife sedia a Conferência Nacional de Slots, para discutir e definir a malha aérea brasileira, promovida pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), um dos encontros mais relevantes do calendário da aviação brasileira. O evento acontece de quarta-feira (21) a sexta-feira (23), no Novotel Marina Recife, no bairro de São José, com apoio da Aena.

De acordo com a Anac, o objetivo da Conferência, que acontece a cada dois anos, é promover o uso mais eficiente da infraestrutura aeroportuária brasileira, distribuindo e ajustando os horários de pousos e decolagens em todo o território nacional, evitando a saturação em períodos como o verão e o inverno.

Na terça-feira (20), os participantes foram recepcionados no Aeroporto Internacional do Recife por representantes da Fundação de Cultura e das secretarias municipais de Cultura, Turismo e Lazer e Desenvolvimento Econômico, em uma ação de boas-vindas que destacou a identidade cultural e o potencial econômico da capital.

Recife

A escolha do Recife como sede da conferência reflete a consolidação da cidade como hub estratégico do Nordeste, impulsionada pela sua relevância econômica e turística, além do crescimento contínuo da malha aérea, com aumento no número de voos e na atração de novos destinos internacionais.

“Ter o Recife sediando a Conferência de Slots da Anac, que só acontece duas vezes no ano, com objetivo de ajustar a malha aérea para o verão de 2026 é fruto do trabalho que a Prefeitura do Recife, através das secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Turismo e Lazer do Recife, tem feito. O Recife avança como uma capital que possui um ambiente de negócio moderno, dinâmico, inclusivo e desburocratizado. E isso tem atraído investidores, empreendedores para a nossa cidade que tem uma riqueza cultural, histórica, gastronômica e de inovação singular”, comentou Carlos Andrade Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico do Recife.

Hub estratégico

Para o secretário de Turismo e Lazer do Recife, Thiago Ângelus, o evento reforça o posicionamento da cidade como um hub estratégico para a aviação e o turismo no Nordeste.

"Estar no centro das discussões que definem a malha aérea nacional é fundamental para ampliar a conectividade, atrair novos voos e fortalecer o fluxo de turistas e de negócios para o nosso destino", afirmou.

De acordo com ele, em 2025, o Recife conquistou dois voos internacionais: Recife- Porto (Portugal) e Recife-Buenos Aires (Argentina), que promoveu a nossa expansão de turistas desses dois países no Recife.

“Temos também grandes eventos como o Réveillon e o Carnaval, que a cada ano fazemos crescer, e consequentemente colocam o Recife no topo do ranking dos destinos mais procurados do Brasil. Isso tudo aumenta a movimentação aeroportuária, a ocupação hoteleira e a geração de emprego e renda”, comentou.

