Trabalho Conferência nacional debate relações trabalhistas O objetivo da convenção é criar convergências e políticas públicas entre a classe laboral e empregadores, envolvendo também o governo

Representantes de trabalhadores, empregadores e governo participaram, nos dias 3, 4 e 5 de março, da II Conferência Nacional do Trabalho (CNT), em São Paulo, evento do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), com apoio da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Foram abordados temas como diminuição da informalidade, ultratividade das convenções trabalhistas e redução da jornada de trabalho.

Durante o encontro, foram analisadas mais de 380 propostas oriundas das etapas estaduais realizadas em 2025. Ao final da conferência, os 637 delegados presentes na plenária final votaram e aprovaram 17 propostas. O objetivo da convenção é criar convergências e políticas públicas entre a classe laboral e empregadores, envolvendo também o governo.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participou da abertura do evento e destacou a importância do diálogo tripartite na formulação de políticas públicas para o mundo do trabalho. “O Brasil não entrará no rol dos países desenvolvidos se o trabalhador não entrar junto. Quanto mais o trabalhador ganhar, mais o patrão ganhará.”

No segundo dia de evento, na quarta-feira, foram realizados os trabalhos técnicos das comissões, com o intuito de construir consenso em torno das propostas que seriam encaminhadas para votação no dia seguinte. As propostas consensuadas foram apresentadas ontem ao plenário da conferência. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, acompanhou toda a programação.

Saldo positivo

Segundo o presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Pernambuco (Sindaçúcar-PE), Renato Cunha, a conferência foi considerada positiva sob o ponto de vista de nivelamento das questões atuais do mundo do trabalho, visando atualizar e conectar o emprego às dinâmicas locais.

Renato Cunha, que também é vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), afirmou que a proposta de redução da jornada de trabalho foi rejeitada no documento final, pois foi entendido que o assunto requer mais estudos técnicos, debates e criação de regras de adaptação paulatinas.

“Apesar desse tema ter sido proposto nas salas temáticas, não foi acolhido. Também foi estimulado que se obedeça às convenções coletivas que estão em andamento. A conferência não é um ambiente legislativo. Compete ao Congresso Nacional, a parte legislativa, e o fato da redução de jornada não ter passado na conferência evidencia que o tema não foi negociado entre trabalhadores e empregadores. O fim da escala 6x1 ainda é um processo que não está maduro. Precisam ser avaliadas as especificidades de cada região e de cada tipo de atividade”, explicou.

Um dos pontos abordados na conferência foi o risco da diminuição da produtividade com a redução da jornada de trabalho.

Consenso

O integrante do conselho de Relações de Trabalho da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Érico Furtado, destacou que o Ministério do Trabalho divulgará todas as propostas aprovadas que nortearão a política de relações de trabalho do país.

“Para a redução de jornada, passando para 5x2, não houve consenso, porque no debate foi visto que precisavam fazer mais estudos, se aprofundar para poder chegar a um texto que conciliava tanto os interesses dos empregadores como os interesses dos empregados e do governo”, enfatizou.

Ao comentar sobre possíveis mudanças nas relações de trabalho, ele destacou a necessidade de cautela para não prejudicar os pequenos negócios. “Precisamos ter muito cuidado ao definir onde fazer mudanças, para não sacrificar o micro e o pequeno empresário, que são alguns dos maiores geradores de emprego e renda do país, evitando que fechem suas portas e deixem de gerar renda para o trabalhador brasileiro.”

Carta final

A Declaração Final da II Conferência Nacional do Trabalho, assinada pelos delegados da convenção, afirma que o Brasil precisa fortalecer o diálogo entre governo, trabalhadores e empregadores para enfrentar as mudanças no mundo do trabalho e promover desenvolvimento econômico com justiça social.

Entre as propostas aprovadas estão a promoção de uma intermediação de mão de obra mais inclusiva; a ampliação e integração das políticas de qualificação profissional contínua, alinhadas às reais necessidades do mercado de trabalho; a construção de um sistema de proteção social integrado; e o fortalecimento e aprimoramento do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

