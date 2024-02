A- A+

Varejo Confete, serpentina e... ovos de Páscoa: chocolates chegam às lojas em pleno Carnaval Com a Semana Santa no fim de março, produtos já estão à venda em sites de comércio eletrônico e pontos físicos

Com samba, batucada e blocos tomando ruas de diversas cidades do país, o carnaval já divide espaço com a próxima data quente para o varejo: a Páscoa. Ovos de chocolate vão ganhando destaque em sites de varejistas e de marcas especializadas, alcançando pontos da rede de lojas físicas.

Este ano, o Domingo de Páscoa será em 31 de março. E, segundo especialistas em varejo, antecipar as vendas para a data pode ampliar resultados e ajudar a fisgar o consumidor, levando-o a fazer compras não planejadas.

Lançamentos, contudo, seguem como a estratégia central para atrair os fãs de chocolate e aqueles que querem presentear amigos e parentes com ovos, bombons e outras delícias.

Bombom que vira ovo

A Kopenhagen — que teve a venda de sua controladora para a Nestlé aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) na semana passada — já destaca as novidades para a Páscoa deste ano em sua página na internet.

Há opções como o ovo Exagero Língua de Gato Black & White Cookies and Cream 380g, a R$ 159,90. Para a criançada, têm destaque o ovo Kung Fu Panda 120g, de chocolate ao leite, acompanhado de uma pelúcia, por R$ 159,90, além do ovo Lingato 120g, com o chocolate da Língua de Gato e que vem com uma máquina de bolha de sabão, a R$ 134,90.

A marca de chocolates tem, porém, uma diversidade de itens para a Páscoa, alcançando o ovo Deluxe Kopenhagen 755g, a R$ 415,90. Os participantes do programa de fidelidade têm acesso a descontos em produtos para a data.

Já a Brasil Cacau, do mesmo grupo, traz novidades em parceria com a Nestlé. Chamam atenção os ovos recheados com sabores de chocolates icônicos da marca de origem suíça, como o Prestígio e o Lollo, ambos de 400g e a R$ 87,90. Para quem busca uma guloseima acessível, a trufa Negresco Nestlé entrou no mix de produtos. Com 30g, sai a R$ 4, com desconto.

Já a Garoto — outra marca da Nestlé — tirou um chocolate de sua tradicional caixa de bombons e levou às prateleiras nesta Páscoa. O ovo Caribe 229g, aquele, com chocolate ao leite e recheio de banana, sai a R$ 59,99 no site da Americanas.

NFL e Harry Potter

Na Cacau Show — que teve uma de suas três fábricas atingidas por um incêndio em novembro passado — os ovos também já estão na linha de frente. A marca está ligada no calendário esportivo internacional, contando com o ovo de Páscoa Chocoesportes NFL 160g. Traz um pequeno tablete de chocolate ao leite de 5g e uma minibola de futebol americano, oportunamente alinhada com a final do campeonato da modalidade da liga dos EUA, realizada na noite de domingo.

A marca traz ainda uma linha inspirada em Harry Potter, com ovo de Páscoa ao leite 250g, em forma de Pomo de Ouro (a bola de quadribol, o esporte praticado na série escrita por J. K. Rowling), acompanhado de pelúcias de personagens que podem ser do próprio Potter, a coruja Edwiges ou Dumbledore. Cada a R$ 149,90, com a opção de desconto para quem é do programa de fidelidade da Cacau Show. São diversas opções incluindo ainda Ursinhos Carinhosos.

A indústria reforça a produção para a Páscoa. A catarinense Nugali, por exemplo, localizada em Pomerode, opera normalmente nesta segunda e terça-feira de carnaval, período que não é feriado na localidade.

— Na Nugali, neste período estamos em produção e preparação total para a Páscoa, o foco do time está na nossa principal data do ano — diz Maitê Lang, fundadora e sócia da Nugali.

