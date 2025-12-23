Confiança da construção cai em dezembro ao menor nível desde maio de 2021, diz FGV

A- A+

O Índice de Confiança da Construção (ICST) recuou 1,2 ponto em dezembro, atingindo 91,4 pontos, o menor nível desde maio de 2021, informou nesta terça-feira, 23, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Essa queda ocorreu após um aumento de 1,0 ponto em novembro.

"A confiança no setor apresentou uma piora significativa em dezembro, impactada pela piora do momento presente e das expectativas para os próximos meses. Este indicador alcançou o pior patamar desde 2021, revelando dificuldades no setor apesar da alta dos investimentos estimados para infraestrutura e do volume de contratações pelo Programa Minha Casa Minha Vida", destacou Ana Maria Castelo, coordenadora de Projetos da Construção do FGV Ibre.

Os componentes do índice também refletiram esse sentimento negativo: o Índice de Situação Atual (ISA-CST) recuou 1,3 ponto, para 91,2 pontos, enquanto o Índice de Expectativas (IE-CST) diminuiu 1,2 ponto, atingindo 91,8 pontos. O indicador de situação atual dos negócios retraiu 1,8 ponto, chegando aos 91,1 pontos, e o indicador de demanda prevista nos próximos três meses cedeu 1,9 ponto, totalizando 92,6 pontos.

Apesar da queda na confiança, o Nível de Utilização da Capacidade (Nuci) avançou 0,9 ponto porcentual, atingindo 78,5%. Esse aumento também foi observado nos componentes de Mão de Obra e de Máquinas e Equipamentos, que aumentaram 0,9 e 0,6 pontos porcentuais, respectivamente, para 79,8% e 73,6%.

A coleta de dados para a edição de dezembro de 2025 foi realizada entre os dias 1 e 19 deste mês, envolvendo 731 empresas do setor. A próxima divulgação ocorrerá em 27 de janeiro de 2026.

