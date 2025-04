A- A+

BRASIL Confiança de empresários da indústria cai para o menor patamar em quase cinco anos, aponta CNI Índice da Confederação Nacional da Indústria (CNI) mede confiança de empresários do setor

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) caiu 1,2 ponto entre março e abril, recuando de 49,2 pontos para 48 pontos, segundo pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta sexta-feira.

Com isso, o pessimismo aumentou entre os empresários industriais. O ICEI caiu em cinco dos últimos sete meses, acumulando recuo de 5,2 pontos no período. Em 2025, os industriais brasileiros ainda não demonstraram confiança, aponta a CNI.

Especialista em Políticas e Indústria da CNI, Claudia Perdigão, aponta que a falta de confiança dos industriais é resultado da desaceleração da atividade econômica e da desvalorização do real. Segundo ela, a retomada do otimismo passa por fatores internos e externos.

— Em um primeiro momento, precisa haver uma descompressão da política monetária, porque os juros altos pesam sobre a economia. Também é importante aguardar a estabilização do cenário internacional, que está mais conturbado. São temores que afetam a capacidade do industrial investir — avalia Claudia Perdigão.

A CNI aponta que a piora do resultado acontece principalmente por conta da deterioração das expectativas dos industriais para o futuro da economia. Em meio a isso, no entanto, as perspectivas para os próprios negócios seguem otimistas.

