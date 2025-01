A- A+

COMÉRCIO Confiança do Comércio cai 2,8 pontos em janeiro ante dezembro, para 89,3 pontos, diz FGV Em janeiro, houve queda da confiança em três dos seis principais segmentos do setor, puxada pela piora da avaliação sobre o momento presente

O Índice de Confiança do Comércio (Icom) caiu 2,8 pontos na passagem de dezembro para janeiro, para 89,3 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). O indicador desceu ao menor nível desde dezembro 2023, quando estava em 88,9 pontos. Em médias móveis trimestrais, o Icom caiu 0,2 ponto em janeiro.

"A confiança do comércio inicia 2025 com sinal de alerta. A nova queda do índice, influenciada pelos indicadores sobre o momento presente indica uma piora na percepção dos empresários sobre a demanda", avaliou Rodolpho Tobler, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

Conforme Tobler, o indicador de expectativas, apesar da estabilidade no mês, já vinha em queda, sugerindo que o início desse ano tende a ser diferente do observado em 2024, com desaceleração da atividade.

"O cenário de incerteza, especialmente associado ao câmbio, juros e política fiscal, limita as expectativas dos varejistas", completou.

Em janeiro, houve queda da confiança em três dos seis principais segmentos do setor, puxada pela piora da avaliação sobre o momento presente. O Índice de Situação Atual (ISA-COM) recuou 5,2 pontos em janeiro, para 90,8 pontos, menor nível desde janeiro de 2024. O Índice de Expectativas (IE-COM) encolheu 0,2 ponto, para 88,3 pontos.

Entre os quesitos que compõem o IE-COM, o item que mede as perspectivas de vendas nos próximos três meses subiu 1,9 ponto, para 90,3 pontos, terceira alta consecutiva, enquanto as expectativas sobre a tendência dos negócios nos próximos seis meses diminuíram 2,2 pontos, para 86,7 pontos, patamar mais baixo desde novembro de 2023.

No ISA-COM, o item que avalia o volume de demanda atual teve redução de 4,4 pontos, para 90,6 pontos. As avaliações sobre a situação atual dos negócios caíram 5,9 pontos, para 91,2 pontos, menor patamar desde outubro de 2023.

No mês de janeiro, entre os mais mencionados fatores que estariam limitando a melhoria dos negócios estavam competição no próprio setor e demanda insuficiente.

"Destaca-se que o percentual de empresas que relataram não haver impedimentos cresceu comparado ao último ano. Vem sendo observado um aumento das queixas relacionadas à competição como obstáculo para a melhoria dos negócios, ao passo que aumentaram as queixas relacionadas a outros fatores (especialmente câmbio) com destaque para os segmentos de Veículos, motos e peças e Tecidos e vestuário", apontou a FGV.

A Sondagem do Comércio de janeiro coletou informações entre os dias 2 e 27 do mês.

