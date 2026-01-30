A- A+

COMÉRCIO Confiança do Comércio cresce 0,9% em janeiro, 3ª alta seguida, aponta CNC Índice ficou em 103,0 pontos, na zona de satisfação, acima de 100 pontos

Os comerciantes brasileiros ficaram mais otimistas em janeiro, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) cresceu 0,9% em relação a dezembro, já descontadas as influências sazonais, o terceiro aumento consecutivo.

O índice ficou em 103,0 pontos, na zona de satisfação, acima de 100 pontos. O resultado representa o maior nível desde julho de 2025. Na comparação com janeiro de 2025, o Icec teve redução de 3,8%.

Na passagem de dezembro para janeiro, o componente de avaliação das condições atuais subiu 1,9%, com altas nos itens economia (4,3%), empresa (0,7%) e setor (1,7%).

O componente das expectativas subiu 0,4%, com elevações nos quesitos economia (1,0%) e setor (0,4%), mas redução em empresa (-0,1%). O componente das intenções de investimentos teve elevação de 0,9%, com altas nos itens investimentos na empresa (0,6%), contratação de funcionários (1,8%) e estoques (0,1%).

"O cenário de pleno emprego e a inflação menor do que o esperado são dois bons sinais da economia. No entanto, para que a população tenha poder de compra de bens duráveis e semiduráveis, ela precisa de acesso saudável ao crédito para desfrutar do parcelamento. Nestes setores do comércio, mesmo com a recente queda do dólar, dependemos de uma taxa Selic mais amena e de juros menos agressivos", ponderou o economista-chefe da CNC, Fabio Bentes, em nota.

Veja também