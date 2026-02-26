A- A+

FEVEREIRO Confiança do Comércio cresce 1,6% em fevereiro, na 4ª alta seguida, aponta CNC O índice ficou em 104,7 pontos, na zona de satisfação, acima de 100 pontos

Os comerciantes brasileiros ficaram mais otimistas em fevereiro, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) cresceu 1,6% em relação a janeiro, já descontadas as influências sazonais, o quarto aumento consecutivo.

O índice ficou em 104,7 pontos, na zona de satisfação, acima de 100 pontos. O resultado representa o maior nível desde julho de 2025. Na comparação com fevereiro de 2025, o Icec ficou estável (0,0%).

Na passagem de janeiro para fevereiro, o componente de avaliação das condições atuais subiu 2,3%, com altas nos itens economia (5,1%), empresa (0,6%) e setor (2,1%).

O componente das expectativas subiu 1,0%, com elevações nos quesitos economia (1,1%), setor (1,0%) e empresa (1,1%). O componente das intenções de investimentos teve elevação de 1,8%, com altas nos itens investimentos na empresa (0,9%), contratação de funcionários (3,3%) e estoques (0,9%).

"Em fevereiro, a maior parte dos varejistas (70,6%) disse observar piora no momento atual da economia; no entanto, este foi o quarto mês com redução e o menor percentual desde janeiro do ano passado (67,3%). Quando questionados sobre as expectativas, a maioria (62,0%) acredita em melhora econômica, percentual 2 pontos percentuais abaixo do observado em janeiro. Revelando uma recuperação maior no curto prazo e maior cautela para os próximos meses", apontou o relatório da CNC.

