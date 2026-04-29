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Confiança do Comércio sobe 1,6 ponto em abril ante março, para 86,2 pontos, afirma FGV

Neste mês, houve melhora da confiança em quatro dos seis principais segmentos do setor

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Confiança do Comércio sobe 1,6 ponto em abril ante março, para 86,2 pontos, afirma FGVConfiança do Comércio sobe 1,6 ponto em abril ante março, para 86,2 pontos, afirma FGV - Foto: Leandro de Santana/Arquivo Folha de Pernambuco

O Índice de Confiança do Comércio (Icom) sobe 1,6 ponto na passagem de março para abril, após dois meses de recuos, para 86,2 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quarta (29). Em médias móveis trimestrais, o Icom caiu 1,7 ponto em abril.

"A confiança do comércio avançou após dois meses em queda, tendo como sustentação a reversão das avaliações sobre o momento. A alta foi influenciada, sobretudo, por uma recuperação na demanda atual, que vinha sendo deteriorada nos últimos meses. Apesar dessa melhora, as perspectivas sobre a demanda futura enfraqueceram pelo terceiro mês consecutivo, já sinalizando um pessimismo quanto a sua sustentação nos próximos meses", avaliou Geórgia Veloso, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

Em abril, houve melhora da confiança em quatro dos seis principais segmentos do setor.

"O varejo inicia o segundo trimestre de 2026 em um ambiente ainda desafiador, com o cenário atual e as expectativas desfavoráveis. Esse quadro reflete o ambiente de juros elevados e pressão inflacionária sobre o poder de compra, mantendo a percepção de demanda fragilizada e expectativas mais pessimistas no setor", completou Veloso.

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O Índice de Situação Atual (ISA-COM) subiu 3,2 pontos, para 88,0 pontos. O Índice de Expectativas (IE-COM) ficou estável em 85,1 pontos.

Entre os quesitos que compõem o IE-COM, o item que mede as expectativas sobre a tendência dos negócios subiu 2,9 pontos, para 84,5 pontos, mas o indicador de demanda prevista recuou 3,0 pontos, para 86,2 pontos.

No ISA-COM, o item de volume de demanda atual teve alta de 5,6 pontos, para 89,2 pontos, e a situação atual dos negócios avançou 0,8 ponto, para 87,1 pontos.

A Sondagem do Comércio de abril coletou informações entre 1º e 27 do mês.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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